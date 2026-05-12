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भूखे पेट पढ़ेंगे बच्चे? हॉस्टल में कम खाने का विरोध करने पर 2 छात्र बाहर, कलेक्ट्रेट में भारी हंगामा

Betul Student Protest News: बैतूल के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने अधीक्षक पर खराब भोजन, प्रताड़ना और बिना नोटिस छात्रावास से निकालने के आरोप लगाए. नाराज छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया. प्रशासन ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 12, 2026, 04:50 PM IST
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Betul Hostel News
Betul Hostel News

Betul Hostel News:  बैतूल जिले में एक बार फिर छात्रावास अधीक्षक पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए कॉलेज छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर जमकर हंगामा किया. कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए. हंगामा बढ़ता देख सहायक आयुक्त मौके पर पहुंचे और छात्रों को कार्रवाई का आश्वासन दिया.

छात्रों ने बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं और हमलापुर स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं. छात्रों ने आरोप लगाया है कि छात्रावास में उन्हें कई बार पेट भर भोजन नहीं दिया जाता है, बल्कि पुरानी रंजिश के चलते अधीक्षक द्वारा बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है.

छात्रों की कलेक्टर से मांग
इतना ही नहीं छात्र विवेक सूर्यवंशी और विक्की सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि अधीक्षक कमलेश रॉक्से ने उन्हें खाना नहीं दिया. इसी बात का विरोध किया तो बिना किसी लिखित नोटिस के छात्रावास से दो छात्रों को निकाल दिया और धमकी दी कि उनका करियर खराब कर देंगे. छात्रों ने खाने की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए है. वहीं भर पेट खाना भी नहीं दिया जा रहा है. छात्रों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर अधीक्षक को हटाने और छात्रावास में रहने की अनुमति देने की मांग की है.

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मामले की जांच की शुरू
सहायक आयुक्त विवेक पांडे ने बताया कि छात्रावास अधीक्षक की ओर से सुबह छात्रों के खिलाफ शिकायत दी गई थी, जबकि बाद में छात्रों ने भी अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. छात्रों और अधीक्षक दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और छात्रावास की व्यवस्थाओं की भी जांच होगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.

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