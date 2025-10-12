IIT पासआउट बेटे ने मां की हत्या की, डांटने पर हंसिए से किया वार, हादसा बताकर छिपाने की कोशिश

Betul Crime News: बैतूल जिले के बोरदेही थाना क्षेत्र के मदनी बरछी गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, शुक्रवार रात मदनी गांव से डायल 112 पर सूचना मिली थी कि एक महिला गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई है. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

शुरुआत में परिजनों ने इसे हादसा बताया, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. तो पुलिस ने फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया. जब फॉरेंसिक टीम ने जांच की, तो खुलासा हुआ कि महिला की मौत गिरने से नहीं, बल्कि धारदार हथियार से किए गए हमले से हुई है. वहीं पुलिस को और आशंका हुई तो, पुलिस और छानबीन की.

आरोपी बेटा गिरफ्तार

हालांकि, पुलिस ने शक के आधार पर महिला के बेटे नितेश झरबड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में नितेश ने अपना जुर्म कबूल किया. उसने बताया कि मां की डांट से आहत होकर उसने गुस्से में हंसिए से हमला कर दिया था. बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा आईआईटी पासआउट है. हत्या के बाद परिवार ने पूरे मामले को हादसा बताकर छिपाने की कोशिश की थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे नितेश झरबड़े को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)

