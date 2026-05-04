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सड़कों पर ‘चलती मौत’! ट्रैक्टर-लोडिंग में जान हथेली पर रखकर सफर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

Betul News: बैतूल में लोडिंग वाहनों और ट्रैक्टरों से अवैध रूप से सवारियां ढोने का सिलसिला जारी है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है. प्रशासनिक उदासीनता के बीच लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, हालांकि पुलिस कार्रवाई और जागरूकता अभियान की बात कर रही है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 04, 2026, 06:58 PM IST
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MP Road Accidents
MP Road Accidents

MP Road Accidents: बैतूल जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोडिंग वाहनों और ट्रैक्टरों में सवारियां बेखौफ ढोई जा रही हैं. इससे धार जैसी घटना कभी भी बैतूल में हो सकती है, लेकिन ऐसे वाहनों को रोकने वाला कोई नजर नहीं आता. शादियों सहित अन्य आयोजनों में परिवहन के लिए इन दिनों लोडिंग वाहनों के चालक क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर हादसों को न्योता दे रहे हैं. इसके बावजूद पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं.

लोडिंग वाहनों में सवारियां भरकर सफर कराने वाले संचालकों पर कार्रवाई न होने से उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि थाने के सामने से ही प्रतिदिन ओवरलोड पिकअप और ट्रकों में सवारियां लटकाकर ले जाई जा रही हैं. जिले में कई बार ऐसे ओवरलोड वाहन पलट चुके हैं, जिससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है.

सवारी वाहनों का उपयोग
आदिवासी नेता सोनू धुर्वे ने बताया कि समाज के कार्यक्रमों में कम खर्च के कारण लोग लोडिंग वाहनों का उपयोग करते हैं. बारात से लेकर अन्य आयोजनों में इन्हीं वाहनों से सफर किया जाता है. उन्होंने अपील की कि लोग थोड़ी अधिक राशि खर्च कर सवारी वाहनों का उपयोग करें, ताकि जान जोखिम में न पड़े और सुरक्षित यात्रा हो सके.

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ग्रामीणों में स्थिति बदतर 
बैतूल जिले के बस ऑपरेटर संघ के जिला अध्यक्ष मोनू आर्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बेहद गंभीर है. लोग शादी और अन्य कार्यक्रमों में पिकअप, आयशर और ट्रैक्टर जैसे वाहनों में सफर करते हैं. इन वाहनों के कागजात भी पूरे नहीं होते, कई बार ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता और वे नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है.

बस ऑपरेटरों को नुकसान
लोडिंग वाहनों से यात्रियों के परिवहन के कारण बस ऑपरेटरों को भी भारी नुकसान हो रहा है. उन्हें बुकिंग नहीं मिलती और परमिट पर चलने वाली बसों में भी सवारियां कम हो गई हैं. उनका कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता और कार्रवाई भी अक्सर बस ऑपरेटरों पर ही होती है.

सवारी ढोना गंभीर समस्या
वहीं, बैतूल जिले के यातायात प्रभारी गजेंद्र केन ने बताया कि लोडिंग वाहनों में सवारी ढोना एक गंभीर समस्या है. इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके.

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