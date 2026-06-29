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एमपी का युवक... उत्तराखंड की युवती, 1200 किमी दूर से इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, पुलिस जांच के बीच रचाई शादी

Betul Instagram Love Case: इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसमें 1200 किलोमीटर की दूरी भी बाधा नहीं बनी. पुलिस और कानूनी जांच के बाद राधिका ने बालिग साबित होकर सागर के साथ रहने का फैसला लिया और अब दोनों शादी करने जा रहे हैं.

Written ByRupesh KumarEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 29, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:21 PM IST
एमपी का युवक... उत्तराखंड की युवती, 1200 किमी दूर से इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, पुलिस जांच के बीच रचाई शादी
Image Credit: Betul Instagram Love CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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