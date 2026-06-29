/एमपी का युवक... उत्तराखंड की युवती, 1200 किमी दूर से इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, पुलिस जांच के बीच रचाई शादी

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Betul News: इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद बैतूल के चोबराढाना निवासी सागर बामने और उत्तराखंड के बिजनौर जिले की 19 वर्षीय राधिका उर्फ रिमझिम के बीच करीब 5 महीने में प्यार हो गया. दोनों की बातचीत धीरे-धीरे गहरी होती गई और उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया. इसके बाद राधिका ने सागर को हरिद्वार बुलाया और वह 1200 किलोमीटर का सफर तय कर उससे मिलने पहुंच गया. वहीं से दोनों के रिश्ते ने नया मोड़ लिया और आगे बढ़ गया.
10 मई को सागर राधिका को लेकर बैतूल आ गया और अगले ही दिन यानी 11 मई को दोनों ने आर्य समाज में शादी कर ली. शादी के बाद मामला तब बदल गया जब राधिका के घर से गायब होने पर परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. रिपोर्ट में उसे नाबालिग बताया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और दोनों की तलाश शुरू कर दी. मामला सामने आने पर पुलिस टीम ने कई जगहों पर जानकारी जुटाई और कार्रवाई आगे बढ़ाई.
दोनों को मिली अनुमति
जांच के दौरान पुलिस दोनों को बैतूल से उत्तराखंड ले गई. वहां राधिका ने अपने स्कूल के दस्तावेज दिखाकर खुद को 19 साल का बालिग साबित किया और साफ कहा कि वह अपने परिवार के साथ नहीं जाएगी. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया चली और पूरे मामले की जांच की गई. दस्तावेजों की पुष्टि के बाद शादी को वैध माना गया. करीब 15 दिन तक चली प्रक्रिया के बाद दोनों को फिर से साथ रहने की अनुमति मिली और वे बैतूल लौट आए.
दोनों परिवारों में सहमति
अब दोनों परिवारों की सहमति से सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की तैयारी हो रही है. कल मंडप कार्यक्रम हुआ और आज दोनों सात फेरे लेंगे. खास बात यह है कि राधिका के पिता और चाचा भी कन्यादान के लिए बैतूल पहुंच चुके हैं. दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं और तैयारियों में शामिल हैं. यह पूरी कहानी दिखाती है कि दूरी और मुश्किलों के बावजूद अगर समझ और सहमति हो तो रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं और नई शुरुआत हो सकती है.
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