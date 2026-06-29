/एमपी का युवक... उत्तराखंड की युवती, 1200 किमी दूर से इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, पुलिस जांच के बीच रचाई शादी

दोनों परिवारों में सहमति

अब दोनों परिवारों की सहमति से सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की तैयारी हो रही है. कल मंडप कार्यक्रम हुआ और आज दोनों सात फेरे लेंगे. खास बात यह है कि राधिका के पिता और चाचा भी कन्यादान के लिए बैतूल पहुंच चुके हैं. दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं और तैयारियों में शामिल हैं. यह पूरी कहानी दिखाती है कि दूरी और मुश्किलों के बावजूद अगर समझ और सहमति हो तो रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं और नई शुरुआत हो सकती है.