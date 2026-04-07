Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3168555
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

हाई वोल्टेज सियासी ड्रामें का हुआ अंत, नीतू परमार फिर बनीं मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष, HC ने पलटा जिला कोर्ट का फैसला

Multai Nagar Palika News: मुलताई नगर परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद में जबलपुर हाई कोर्ट ने पूर्व अध्यक्ष नीतू परमार की बहाली का आदेश दिया है. जिससे इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद अब खत्म  हो गया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाई वोल्टेज सियासी ड्रामें का हुआ अंत, नीतू परमार फिर बनीं मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष, HC ने पलटा जिला कोर्ट का फैसला

Multai Nagar Palika News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका में लंबे समय से चल रहा हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है. नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है. जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पूर्व अध्यक्ष नीतू परमार को फिर से पद पर बहाल कर दिया है. कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि नीतू परमार दोबारा अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल सकती हैं.

बता दें कि इससे पहले एडीजे कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद भाजपा की वर्षा गढ़ेकर को अध्यक्ष बनाया गया था. लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरा सियासी समीकरण बदल गया है. जहां नीतू परमार समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं विरोधी खेमे में मायूसी देखी जा रही है. प्रशासनिक स्तर पर भी अब जल्द ही पदभार हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. मुलताई की राजनीति में यह फैसला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

क्या है पूरा मामला?
यह विवाद अगस्त 2022 में शुरू हुआ, जब मुलताई नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए. नीतू परमार को 9 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी वर्षा गाडेकर को 6 वोट मिले. नीतू परमार को विजेता घोषित किया गया. वर्षा गाडेकर ने इस चुनाव को जिला अदालत में चुनौती दी. याचिका में चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ तकनीकी आधारों पर भी सवाल उठाए गए थे. जून 2023 में जिला अदालत ने नीतू परमार के चुनाव को रद्द और अमान्य घोषित कर दिया. जिसके बाद नीतू परमार को अपना पद छोड़ना पड़ा और वर्षा गाडेकर ने कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

नीतू परमार ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट का रुख किया. यह मामला इतना पेचीदा हो गया कि आखिरकार यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने और इसमें शामिल प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए. इस लंबे 'राजनीतिक ड्रामे' और कानूनी दांव-पेच के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने अब अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, जिसमें उसने नीतू परमार के पक्ष में निर्णय दिया है. कोर्ट ने जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था और निर्देश दिया कि नीतू परमार को अध्यक्ष पद पर बहाल किया जाए.

ये भी पढ़ें : BJP विधायक ने भाजपा कार्यकर्ता को बताया गद्दार, पार्टी की नियुक्तियों पर खड़े किए सवाल, मचा बवाल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

Jabalpur High Courtmultai nagar palika president

Trending news

Jabalpur High Court
हाई वोल्टेज सियासी ड्रामें का हुआ अंत, नीतू परमार फिर बनीं मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष
excise officers suspended
MP आबकारी विभाग में हड़कंप, शराब दुकानों की नीलामी में लापरवाही पड़ी भारी...
akshaya tritiya 2026
अक्षय तृतीया से पहले MP में बड़ा एक्शन! बाल विवाह रोकने के लिए सरकार सख्त
maihar news
अवैध संबंधों का खूनी अंत! शराब पार्टी में बुलाया और फिर कर दी राजभान की हत्या
satna news
'...अतीक मारा गया, उसका गैंग नहीं', सतना के ब्लैकबोर्ड पर लिखा धमकी भरा मैसेज
betul unique tradition
रोंगटे खड़े कर देने वाली आस्था! शरीर के आर-पार लोहे की सुई पिरोकर नाचते हैं लोग
jabalpur master plan
Jabalpur News: 171 गांवों की तकदीर बदलेगा नया मास्टर प्लान...
MLA Sanjay Pathak
एमपी के सबसे रईस MLA संजय पाठक का बड़ा दांव, 51% से कम मिला जनमत तो दे देंगे इस्तीफा
Morena news
ग्वालियर से आगरा अब सिर्फ 50 मिनट! सिंधिया ने परखा 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे
iran israel conflict
विघ्नहर्ता हरेंगे संकट: ईरान-इजरायल युद्ध रोकने के लिए अनिश्चितकालीन अनुष्ठान शुरू