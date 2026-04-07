हाई वोल्टेज सियासी ड्रामें का हुआ अंत, नीतू परमार फिर बनीं मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष, HC ने पलटा जिला कोर्ट का फैसला

Multai Nagar Palika News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका में लंबे समय से चल रहा हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है. नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है. जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पूर्व अध्यक्ष नीतू परमार को फिर से पद पर बहाल कर दिया है. कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि नीतू परमार दोबारा अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल सकती हैं.

बता दें कि इससे पहले एडीजे कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद भाजपा की वर्षा गढ़ेकर को अध्यक्ष बनाया गया था. लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरा सियासी समीकरण बदल गया है. जहां नीतू परमार समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं विरोधी खेमे में मायूसी देखी जा रही है. प्रशासनिक स्तर पर भी अब जल्द ही पदभार हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. मुलताई की राजनीति में यह फैसला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद अगस्त 2022 में शुरू हुआ, जब मुलताई नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए. नीतू परमार को 9 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी वर्षा गाडेकर को 6 वोट मिले. नीतू परमार को विजेता घोषित किया गया. वर्षा गाडेकर ने इस चुनाव को जिला अदालत में चुनौती दी. याचिका में चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ तकनीकी आधारों पर भी सवाल उठाए गए थे. जून 2023 में जिला अदालत ने नीतू परमार के चुनाव को रद्द और अमान्य घोषित कर दिया. जिसके बाद नीतू परमार को अपना पद छोड़ना पड़ा और वर्षा गाडेकर ने कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली.

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नीतू परमार ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट का रुख किया. यह मामला इतना पेचीदा हो गया कि आखिरकार यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने और इसमें शामिल प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए. इस लंबे 'राजनीतिक ड्रामे' और कानूनी दांव-पेच के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने अब अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, जिसमें उसने नीतू परमार के पक्ष में निर्णय दिया है. कोर्ट ने जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था और निर्देश दिया कि नीतू परमार को अध्यक्ष पद पर बहाल किया जाए.

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