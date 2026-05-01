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शहर की पहचान बनेगा जय स्तम्भ, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के बलिदान की दिलाएगा याद

Betul Jai Stambh: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पहचान माने जाने वाला लल्ली चौक स्थित जय स्तंभ की हालत खराब हो गई है. इसे देखते हुए नगर पालिका ने एक नई पहल शुरू की है. अब इस जय स्तंभ को नया रूप देने की तैयारी की जा रही है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 01, 2026, 05:50 PM IST
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Betul Jai Stambh
Betul Jai Stambh

Betul News: देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जिले के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों की स्मृति को सहेजने की दिशा में नगर पालिका प्रशासन नई पहल करने जा रही है. बैतूल शहर की पहचान लल्ली चौक पर स्थित जय स्तम्भ, जो लंबे समय से उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार रहा है. लेकिन इस धरोहर को अब नए और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है.

नगर पालिका परिषद द्वारा चौराहे के समग्र सौंदर्यीकरण के साथ-साथ जय स्तम्भ के जीर्णोद्धार की नए सिरे से योजना तैयार की गई है. बता दें कि जय स्तम्भ बैतूल जिले के उन स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों की याद में बनाया गया था. जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अपनी जान गंवाई थी, जिनमें प्रमुख रूप से गंजन सिंह कोरकू, विष्णु सिंग गोंड, रमकी बाई जैसे स्वतंत्रता सेनानी शामिल है.

स्तम्भ स्थिति काफी खराब
वहीं वर्तमान में जय स्तम्भ की स्थिति काफी खराब हो चुकी है. इसके आसपास लगी लोहे की जालियां जगह-जगह से टूट गई हैं और स्तम्भ के चारों ओर अतिक्रमण ने इसकी गरिमा को प्रभावित किया है. स्थानीय नागरिकों का भी मानना है कि यह ऐतिहासिक स्थल जो स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों की यादों का प्रतीक है. उसे इस तरह उपेक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए. लंबे समय से इसकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण की मांग उठती रही है.

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हरियाली की होगी व्यवस्था
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडेय ने बताया कि हाल ही में कलेक्टर द्वारा शहर के निरीक्षण के दौरान लल्ली चौक का भी दौरा किया गया था. निरीक्षण के दौरान जय स्तम्भ की जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई, जिसके बाद इसके पुनर्विकास का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्तम्भ के आसपास से अतिक्रमण हटाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में यहां दोबारा अतिक्रमण न हो.
योजना के तहत स्तम्भ के चारों ओर नई और मजबूत लोहे की जालियां लगाई जाएंगी. इसके अलावा स्तम्भ के अंदर और आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए घास लगाई जाएगी, जिससे इसकी सुंदरता में और निखार आएगा. पूरे क्षेत्र को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए नियमित निगरानी के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी.

नगर पालिका का उद्देश्य
नगर पालिका का उद्देश्य है कि जय स्तम्भ न केवल शहर की पहचान बने,बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के बलिदान की याद भी दिलाता रहे. सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद यह स्थल नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद है,साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं को भी मजबूती मिलेगी.

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