जलकुंभी ने रोकी माचना की सांसें, अब पूरे शहर ने छेड़ दिया सबसे बड़ा जन-आंदोलन

Betul Machna River: बैतूल शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली माचना नदी पिछले कई वर्षों से अपना अस्तित्व खोती जा रही है. माचना नदी को जलकुंभी ने इस तरह जकड़ रखा है कि नदी के दर्शन ही दुर्लभ हो गए थे. इस विकराल समस्या से निजात पाने के लिए बैतूल की कई संस्थाएं और आम नागरिक आगे आए हैं और श्रमदान कर पिछले एक महीने से माचना नदी से जलकुंभी हटाने का अभियान चला रहे हैं.

अब इस अभियान में प्रशासन भी पूरी मदद कर रहा है. बता दें कि माचना नदी बैतूल नगर में लगभग 4 किलोमीटर तक फैली हुई है और पिछले कई वर्षों से माचना नदी में जलकुंभी का प्रकोप देखा जा रहा है. धीरे-धीरे जलकुंभी ने पूरी नदी पर अपना कब्जा जमा लिया है. जलकुंभी की वजह से एक ओर आम नागरिक नदी के पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहीं नदी में रहने वाले जीव-जंतुओं पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है.

क्यों रुका नदी का प्रवाह ?

जलकुंभी की वजह से माचना नदी का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया है. एक ही जगह पानी रुकने से नदी का जल भी प्रदूषित हो रहा है और यही पानी शहर के जल स्रोतों में रिसाव होने की वजह से आने वाले दिनों में बीमारी का कारण बन सकता है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर शहर के जागरूक नागरिकों ने माचना नदी से जलकुंभी हटाने का अभियान शुरू किया है. इसमें कई संस्थाएं और आम नागरिक श्रमदान कर जलकुंभी हटाने के कार्य में जुटे हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन की तरफ से मदद

नदी में जहां श्रमदानियों का पहुंचना मुश्किल है, वहां प्रशासन ने जेसीबी मशीन उपलब्ध कराई है, जिससे इस सफाई अभियान में तेजी आई है. जिन स्थानों पर नागरिकों ने जलकुंभी हटाई है, वहां अब माचना नदी का पानी दिखाई देने लगा है. श्रमदान कर रहे डॉ. अरुण जयसिंगपूरे और आनंद प्रजापति ने बताया कि जलकुंभी ने माचना नदी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था. इससे नदी का पानी थम गया था और जलीय जीव-जंतुओं पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था. इसी को लेकर शहर की कई सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों ने इसे खत्म करने का बीड़ा उठाया है.

शहर के लिए हानिकारक

जन अभियान परिषद की समन्वयक प्रिया चौधरी का कहना है कि माचना नदी की जलकुंभी बैतूल शहर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रही थी, जिसे हटाने के लिए परिषद सहित अन्य संस्थाएं आगे आई हैं. शहर के नागरिक भी इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं. सभी के सामूहिक प्रयास और प्रशासन की मदद से माचना नदी को जलकुंभी से मुक्त किया जाएगा. माचना नदी में फैली जलकुंभी को लेकर बैतूल कलेक्टर सौरभ सोनवाने ने बताया कि इसे हटाने के लिए नगर पालिका कार्य योजना बना रही है. माचना नदी में सीवर का पानी जाने से जलकुंभी का निर्माण होता है. फिलहाल उसकी सफाई करवाई जा रही है, जिससे जलकुंभी से निजात मिल सके.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!