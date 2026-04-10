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बैतूल में कन्या विवाह योजना पर सवाल, पंजीयन के लिए दर-दर भटक रहे लोग, ये है बड़ी वजह

CM Kanya Vivah Yojana Update: बैतूल जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर बड़ी समस्या सामने आई है. पात्र होने के बावजूद सैकड़ों जोड़ों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है. वहीं इसको लेकर हितग्राहियों ने कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा है.

Edited By:  Manish kushawah|Reported By: Rupesh Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 04:53 PM IST
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बैतूल में कन्या विवाह योजना पर सवाल, पंजीयन के लिए दर-दर भटक रहे लोग, ये है बड़ी वजह

Betul News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पात्र होने के बावजूद सैकड़ों हितग्राहियों को पंजीयन से वंचित किया जा रहा है. पंजीयन की सीमित संख्या करने के चलते जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

दरअसल, जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में से इस वर्ष केवल चार विधानसभा में ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इतना ही नहीं इन कार्यक्रमों में भी सिर्फ 200 जोड़ों के पंजीयन की अनुमति दी गई है, जिससे सैकड़ों पात्र जोड़े योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं.

दर-दर भटक रहे हितग्राही
पंजीयन कराने के लिए हितग्राही दर-दर भटक रहे हैं. कई जोड़े पिछले तीन से चार दिनों से लगातार जनपद पंचायत के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन फार्म जमा नहीं किए जा रहे. आरोप है कि अधिकारियों द्वारा जानबूझकर लोगों को टालमटोल किया जा रहा है.

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पंजीयन में भारी समस्या
हितग्राहियों का कहना है कि हम लोग पात्र हैं. हमारे पास सभी दस्तावेज भी मौजूद हैं. इसके बावजूद भी पंजीयन नहीं हो रहा है. कई दिनों से ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इनमें कई ऐसे परिवार शामिल हैं, जहां पिता का साया नहीं है और मां ही किसी तरह परिवार का भरण-पोषण कर रही है. इसके बावजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही.

दर्जनों जोडों नें सौंपा ज्ञापन
आखिरकार दर्जनों जोड़ों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपा और योजना का लाभ दिलाने की मांग की है.
अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, तो आखिर बैतूल में पात्र हितग्राही ही क्यों दरकिनार किए जा रहे हैं. क्या सरकार ऐसे जरूरतमंद हितग्राहियों का पंजीयन करने के आदेश देगी.
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बैतूल एसडीएम अभिजीत सिंह का कहना है कि सामूहिक विवाह कराने के लिए सरकार की तरफ से विशेष रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. उन निर्देश के पालन में ही जिले के अंतर्गत समस्त ब्लॉकों में समिति निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि जहां-जहां आयोजक समिति है, वहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन समिति कराएगी. उसी के तहत अलग-अलग जोड़ों के आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि तय की गई थी. 

अधिकारियों को दिए निर्देश
उन्होंने आगे कहा कि जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, उनकी जानकारी मुझे ज्ञापन के माध्यम से मिली है. संबंधित निकाय के सीएमओ और सीईओ साहब को मेरी तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से ही भी फोन पर निर्देश दिया गया है. अगर किसी भी निकाय में इस तरह से आवेदन प्राप्त नहीं किया जा रहा है, तो आवेदन प्राप्त करके समिति की समझ में रखेगी. 

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