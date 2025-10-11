Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2957047
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

करवा चौथ की रात खून से रंगी सुहागन की साड़ी, प्यार की जगह कर दिया ये कांड

Betul Karwa Chauth Fight: बैतूल के पाथाखेड़ा में करवा चौथ की रात एक दंपत्ति के बीच खाना बनाने को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया. इस दौरान पत्नी ने गर्म तवे से पति पर हमला किया और पति ने भी जवाबी पिटाई की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करवा चौथ की रात खूनी
करवा चौथ की रात खूनी

Betul Couple Dispute: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारणी थाना क्षेत्र के पाथाखेड़ा में करवा चौथ की पावन रात उस वक्त खून से लाल हो गई, जब एक दंपत्ति के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जिस रात पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रख रही थीं, उसी रात शक्ति नगर में पति-पत्नी एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए. यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और करवा चौथ की खुशियों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर गई है.

दरअसल, सुनील और नीता भालेकर नामक दंपत्ति के बीच खाना बनाने को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि नीता ने गुस्से में आकर गर्म तवे से अपने पति पर वार कर दिया. जवाब में सुनील ने भी पत्नी की पिटाई कर दी. इस झगड़े में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद दोनों को पहले पाथाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया. बताया जा रहा है कि सुनील अक्सर शराब पीकर घर में विवाद करता था और इसी वजह से झगड़ा बढ़ा.

घटना से इलाके में दहशत
जिस दिन पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, उसी दिन इस तरह की हिंसक घटना ने सभी को चौंका दिया है. करवा चौथ की रात खून से सनी साड़ी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में हैं. फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि दंपत्ति के बीच पहले भी झगड़े होते रहते थे, लेकिन इस बार मामला जानलेवा साबित हुआ. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बैतूल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

betul news

Trending news

chhattisgarh news
शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक रिमांड
ujjain news
उज्जैन में दिखा रहस्यमयी विशालकाय जीव! देखकर सहम गए लोग, वन विभाग ने शुरू की तलाश
mp news
CM मंत्रियों से करेंगे वन-टू-वन समीक्षा, रायपुर की बाघिन बिजली की वनतारा में मौत
bhopal news
पुलिस की पिटाई से DSP के साले की मौत, 16 चोटें, पैंक्रियाज फटा, PM रिपोर्ट में...
panchayat corruption
पंचायत में फिर घोटाला! सरपंच-सचिव जी डकार गए जनता के लाखों, बलरामपुर का मामला
Jyotiraditya Scindia
भरी सभा में सिंधिया ने किसे बोला 'I Love You Too'? अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
chhattisgarh news
CM साय का बड़ा तोहफा, अब साल में एक बार नहीं, बल्कि 4 बार मिलेगी छात्रवृत्ति
mp news
MP में स्कूल बेहाल! एक साल से ग्रामीण के घर चल रही बच्चों की पढ़ाई, बरामदे में क्लास
mp university
मध्य प्रदेश के इस फेमस विश्वविद्यालय की बदली तस्वीर! जानें किस नाम से होगी पहचान?
Yogi Adityanath
MP में क्यों लग रहे योगी जिंदाबाद के नारे? बुलडोजर दिखाकर हिंदुओं ने क्या दी चेतावनी