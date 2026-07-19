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बैतूल में 15 दिन से रूठा मानसून, सूखने लगी खरीफ की फसल, किसान परेशान

मानसून के दौरान लंबे समय तक बारिश न होने के कारण बैतूल जिले के किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं. पिछले 15 दिनों से बारिश न होने से जिले में लगभग 3.34 लाख हेक्टेयर में बोई गई खरीफ की फसलें सूखने की कगार पर हैं.

Written ByRupesh KumarEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 19, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:11 PM IST
बैतूल में 15 दिन से रूठा मानसून, सूखने लगी खरीफ की फसल, किसान परेशान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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