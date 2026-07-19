बैतूल में 15 दिन से रूठा मानसून, सूखने लगी खरीफ की फसल, किसान परेशान

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पिछले दो हफ्तों (15 दिनों) से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है. इस साल जिले में लगभग 3.34 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की फसलें बोई गई थीं. मानसून में शुरुआती देरी और अभी चल रहे सूखे के कारण फसलों की बढ़त रुक गई है. नमी की कमी की वजह से किसान अपने खेतों में खाद नहीं डाल पा रहे हैं, जिससे खरीफ फसल की पैदावार पर गंभीर संकट मंडरा रहा है. जहां कुओं या ट्यूबवेल की सुविधा वाले किसान अपनी फसलों को किसी भी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों के उन किसानों की उम्मीदें टूट रही हैं जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं.
बैतूल में 15 दिन से रूठा मानसून
दरअसल, बैतूल जिले में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बारिश में देरी और लगातार 15 दिनों तक सूखे के कारण खेतों में बोई गई फसलें मुरझाने लगी हैं. हालांकि इस साल जिले में लगभग 3.34 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलें बोई गई हैं, लेकिन बारिश न होने से फसलों की बढ़त रुक गई है. किसान खाद भी नहीं डाल पा रहे हैं, जिससे पैदावार को लेकर गंभीर अनिश्चितता बनी हुई है. जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे अपनी फसलें बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर हैं. खासकर हल्की मिट्टी और पहाड़ी इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है.
कांग्रेस ने साधा निशाना
इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लाखों हेक्टेयर जमीन पर फसलें कम बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं, लेकिन सरकार किसानों के लिए कोई ठोस राहत पैकेज घोषित करने में नाकाम रही है. इसके अलावा किसानों पर फसल बीमा खरीदने का दबाव डाला जा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
बीजेपी ने दिया जवाब
हालांकि, बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के बयानों का जवाब देते हुए कहा है कि सरकार मानसून को लेकर संवेदनशील है. राज्य और केंद्र सरकारें लगातार किसानों से बातचीत कर रही हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की है और वे किसानों को लगातार जरूरी निर्देश दे रहे हैं. साथ ही सरकार जरूरत पड़ने पर विशेष राहत देने की भी तैयारी कर रही है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बेतुके आरोप लगा रहे हैं.
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