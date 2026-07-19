बैतूल में 15 दिन से रूठा मानसून, सूखने लगी खरीफ की फसल, किसान परेशान

बैतूल में 15 दिन से रूठा मानसून

दरअसल, बैतूल जिले में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बारिश में देरी और लगातार 15 दिनों तक सूखे के कारण खेतों में बोई गई फसलें मुरझाने लगी हैं. हालांकि इस साल जिले में लगभग 3.34 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलें बोई गई हैं, लेकिन बारिश न होने से फसलों की बढ़त रुक गई है. किसान खाद भी नहीं डाल पा रहे हैं, जिससे पैदावार को लेकर गंभीर अनिश्चितता बनी हुई है. जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे अपनी फसलें बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर हैं. खासकर हल्की मिट्टी और पहाड़ी इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है.