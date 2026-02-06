Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3100460
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, केंद्रे से 127 क्विंटल धान गायब, जिम्मेदारों पर उठे रहे सवाल

Betul News: बैतूल जिले में धान खरीदी के दौरान चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जिले के 20 धान खरीदी केंद्रों से कुल 5 लाख 13 हजार 969 क्विंटल धान  खरीदी  गई, लेकिन जब यह गोदाम पहुंची, तो मात्रा घटकर 5 लाख 13 हजार 841 क्विंटल रह गया. यानी 127 क्विंटल धान गायब हो गई.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, केंद्रे से 127 क्विंटल धान गायब, जिम्मेदारों पर उठे रहे सवाल

Betul News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां इस बार पिछले साल की तुलना में ज़्यादा धान खरीदी तो हुई, लेकिन खरीदी केंद्र से गोदाम तक पहुंचते पहुंचते 127 क्विंटल धान गायब हो गई.  दरअसल जिले के 20 धान खरीदी केंद्रों पर कुल 5 लाख 13 हजार 969 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई. लेकिन जब यही धान गोदाम पहुंची, तो आंकड़ा घटकर 5 लाख 13 हजार 841 क्विंटल रह गया.

अधिकारियों का कहना है कि, खरीद के दौरान 17 प्रतिशत तक नमी वाला धान स्वीकार किया जाता है और सुखाने की प्रक्रिया के दौरान वजन कम हो जाता है. यही वजह है कि 127 क्विंटल की कमी देखी जा रही है. धान खरीद का डेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती. हालांकि, किसानों ने इस मामले में कहा कि, जो पिछले 30 सालों से धान की खेती कर रहे हैं, साफ कहते हैं कि खरीद केंद्रों पर सिर्फ सूखा धान ही लिया जाता है.

किसानों ने लगाया आरोप
इसके अलावा, किसानों का दावा है कि उनसे हर 40 किलोग्राम की बोरी में 500 से 750 ग्राम ज़्यादा धान लिया जाता है. किसानों का तर्क है कि एक क्विंटल धान में एक महीने में सूखने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम वजन कम हो सकता है. अगर कमेटी पहले से ही हर बोरी में 600 ग्राम ज़्यादा धान ले रही है, तो 127 क्विंटल की कमी कैसे हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धान की यह कमी खरीद कमेटी के लेवल पर हुई या धान ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गायब हो गया.  हालांकि किसानों के आरोपों और सरकारी आंकड़ों दोनों ने धान खरीद सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें:  दालों पर टैक्स हटाने, किसानों को बोनस देने पर विचार... CM मोहन यादव ने किया ऐलान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

betul newsPaddy Procurement scam

Trending news

mp news
लहसुन की आड़ में अफीम की खेती, उज्जैन पुलिस ने खेत में दबिश देकर जब्त किए 1300 पौधे
pradhan mantri awas yojana
छत्तीसगढ़ ने PMAY में बनाया रिकॉर्ड, 10 माह में 5 लाख घरों का लक्ष्य पार...
mp news
पन्ना में दर्दनाक हादसा, घर में लगी भीषण आग में बुजुर्ग महिला जिंदा जली, पति झुलसा
Mohan Yadav
दालों पर टैक्स हटाने, किसानों को बोनस देने पर विचार... CM मोहन यादव ने किया ऐलान
mp news
बारात के स्वागत में चली गोली, फोटोशूट कर रहे फोटोग्राफर समेत 4 को लगे छर्रे, 2 गंभीर
mp news
ऑनलाइन गेम ने इलेक्ट्रिक इंजीनियर को बना दिया चोर, कर्ज के चलते लाखों की चोरी की
Chhattisgarh Government
फील्ड विजिट के नाम पर नहीं चलेगी अफसरों की मनमानी! छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त आदेश
Omkareshwar Jyotirlinga temple
रक्तदान करो और VIP एंट्री पाओ! MP के इस ज्योतिर्लिंग मंदिर में जल्द शुरू होगी सुविधा
Chhattisgarh Government
छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग 15 फरवरी के बाद नहीं कर पाएंगे खरीददारी, लगाई गई रोक...
Naxalites
छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, एक जवान शहीद, 3 नक्सली ढेर, AK-47 बरामद