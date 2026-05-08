Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3209590
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

मछली पालन से बदल गई मंडई खुर्द की दीदियों की किस्मत! 18 महिलाओं ने मिलकर खड़ा किया लाखों का कारोबार

Betul News: बैतूल के मंडई खुर्द गांव की 18 महिलाओं ने मछली रानी स्व-सहायता समूह बनाकर सामुदायिक तालाब में मछली पालन शुरू किया. प्रशिक्षण और सरकारी सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर बनीं. अब लाखों की आय के साथ गांव में पोषण और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 08, 2026, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image
Image

Betul Fish Farming: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के छोटे से गांव मंडई खुर्द में कभी एक सामुदायिक तालाब ऐसा भी था, जहां गांव के लोग सिर्फ बाहर से आने वाले मछुआरों को मछली पकड़ते देखते थे. चार एकड़ के इस तालाब से कमाई तो होती थी, लेकिन उसका लाभ गांव की महिलाओं तक कभी नहीं पहुंचता था. गांव की दीदियां वर्षों तक यह सब देखती रहीं. एक दिन समूह की बैठक में सवाल उठा, 'जब बाहर वाले यह काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं?' यहीं से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की वह कहानी, जिसने गांव की महिलाओं की पहचान बदल दी.

18 महिलाओं ने मिलकर मछली रानी स्व-सहायता समूह बनाया. हर दीदी ने अपनी बचत से 1 हजार रुपए जोड़े. आजीविका मिशन अंतर्गत समूह को कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की ऋण राशि प्राप्त हुई, जिसमें आरएफ मद से 20 हजार रुपये तथा सीआईएफ मद से 1 लाख रुपये प्रदान किए गए. प्रदान संस्था द्वारा 20 हजार रुपये का सहयोग दिया गया. पंचायत को आवेदन दिया गया और पंचायत ने विश्वास जताते हुए चार एकड़ का तालाब समूह को सौंप दिया.

तालाब को ऐसे किया तैयार
शुरुआत आसान नहीं थी. कई महिलाओं ने पहले कभी तालाब के भीतर उतरकर काम नहीं किया था, लेकिन सीखने का जज्जा मजबूत था. दीदियां पवारखेड़ा और चोपना के एक्सपोजर विजिट पर गईं. आजीविका मिशन और प्रदान द्वारा उन्हें तालाब प्रबंधन, मछलियों के आहार, बीमारियों की पहचान, पानी की गुणवत्ता जांच और जैविक तरीके से तालाब तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया. बिना किसी रासायनिक उपयोग के महुआ तेल केक, चूना, महाजाल और पोटैशियम परमैंगनेट से तालाब तैयार किया गया. इसके बाद रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प के कुल 136 किलो बीज तालाब में डाले गए.

Add Zee News as a Preferred Source

हर महीने होती है इसकी जांच
इसके बाद शुरू हुई असली परीक्षा. हर दिन दो-दो महिलाओं की टीम तालाब पर पहुंचती है. कोई मछलियों को खाना देती है, कोई पानी की स्थिति देखती है, तो कोई चोरी से सुरक्षा करती है. हर रविवार समूह की बैठक होती है, नियमित बचत जमा होती है और अगले सप्ताह की जिम्मेदारियां तय की जाती हैं. हर पंद्रह दिन में जाल चलाकर मछलियों की स्थिति देखी जाती है. हर महीने तालाब में नमक और चूना डाला जाता है तथा नियमित रूप से पीएच और अमोनिया की जांच की जाती है.

कितना कमा रही हैं महिलाएं
समूह की संतरी वाड़ीवा, ललिता परते और सुग्ना अहाते ने बताया कि आज हालात यह हैं कि मछली खरीदने के लिए मछुआरे खुद गांव पहुंचते हैं. महिलाओं के सामने मछली तौली जाती है और 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीधे खरीदी होती है. अब तक 218 किलो मछली की बिक्री हो चुकी है और करीब 5 क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन की उम्मीद है. समूह को लगभग 6 लाख 48 हजार रुपये की सकल आय होने का अनुमान है. यानी प्रत्येक दीदी को करीब 36 हजार रुपये की आय प्राप्त होगी.

सरकार का जताया आभार
लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी बात सिर्फ कमाई नहीं है. यह पहल गांव में पोषण सुधार का माध्यम भी बनी है. जो महिलाएं कभी तालाब किनारे खड़े होकर दूसरों को काम करते देखती थीं, आज वही महिलाएं खुद जाल चलाती हैं, तालाब संभालती हैं और अपने परिवार की आर्थिक ताकत बन चुकी हैं. मछली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मछली पालन के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण के लिए आजीविका मिशन और मध्यप्रदेश शासन का आभार व्यक्त किया.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

betul news

Trending news

betul news
मछली पालन से बदली मंडई खुर्द की दीदियों की किस्मत! अब कमा रहीं लाखों का मुनाफा
Mohan Yadav
मोहन यादव का दिल्ली दौरा: BJP अध्यक्ष नितिन नवीन और धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात
indore education department scam
इंदौर शिक्षा विभाग में महाघोटाला,भृत्य ने पत्नी-बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए पैसे
Mandsaur
सड़क हादसे पर सांसद ने जताई चिंता, कारणों को किया हाइलाइट; बताया-कैसे कम होगी घटनाएं
Mahakal Lok
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने की तैयारी,बन रहा हीट प्रूफ पाथ-वे
food safety department raid
गर्मी से राहत पाने के लिए आप भी तो नहीं पी रहे 'जहर'?, जूस-लस्सी की दुकानों पर छापा
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: दिल्ली में BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से CM ने की मुलाकात, MP के 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
MP Congress Protest
MP में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, NH-3 पर 747KM तक चक्काजाम...
Chhindwara Clash
छिंदवाड़ा में फसल कटाई को लेकर खूनी संघर्ष, 4 गंभीर घायल, गांव में तनाव
Mandsaur News
मंदसौर में भीषण बस हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, 29 घायल