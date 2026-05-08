मछली पालन से बदल गई मंडई खुर्द की दीदियों की किस्मत! 18 महिलाओं ने मिलकर खड़ा किया लाखों का कारोबार

Betul Fish Farming: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के छोटे से गांव मंडई खुर्द में कभी एक सामुदायिक तालाब ऐसा भी था, जहां गांव के लोग सिर्फ बाहर से आने वाले मछुआरों को मछली पकड़ते देखते थे. चार एकड़ के इस तालाब से कमाई तो होती थी, लेकिन उसका लाभ गांव की महिलाओं तक कभी नहीं पहुंचता था. गांव की दीदियां वर्षों तक यह सब देखती रहीं. एक दिन समूह की बैठक में सवाल उठा, 'जब बाहर वाले यह काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं?' यहीं से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की वह कहानी, जिसने गांव की महिलाओं की पहचान बदल दी.

18 महिलाओं ने मिलकर मछली रानी स्व-सहायता समूह बनाया. हर दीदी ने अपनी बचत से 1 हजार रुपए जोड़े. आजीविका मिशन अंतर्गत समूह को कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की ऋण राशि प्राप्त हुई, जिसमें आरएफ मद से 20 हजार रुपये तथा सीआईएफ मद से 1 लाख रुपये प्रदान किए गए. प्रदान संस्था द्वारा 20 हजार रुपये का सहयोग दिया गया. पंचायत को आवेदन दिया गया और पंचायत ने विश्वास जताते हुए चार एकड़ का तालाब समूह को सौंप दिया.

तालाब को ऐसे किया तैयार

शुरुआत आसान नहीं थी. कई महिलाओं ने पहले कभी तालाब के भीतर उतरकर काम नहीं किया था, लेकिन सीखने का जज्जा मजबूत था. दीदियां पवारखेड़ा और चोपना के एक्सपोजर विजिट पर गईं. आजीविका मिशन और प्रदान द्वारा उन्हें तालाब प्रबंधन, मछलियों के आहार, बीमारियों की पहचान, पानी की गुणवत्ता जांच और जैविक तरीके से तालाब तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया. बिना किसी रासायनिक उपयोग के महुआ तेल केक, चूना, महाजाल और पोटैशियम परमैंगनेट से तालाब तैयार किया गया. इसके बाद रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प के कुल 136 किलो बीज तालाब में डाले गए.

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हर महीने होती है इसकी जांच

इसके बाद शुरू हुई असली परीक्षा. हर दिन दो-दो महिलाओं की टीम तालाब पर पहुंचती है. कोई मछलियों को खाना देती है, कोई पानी की स्थिति देखती है, तो कोई चोरी से सुरक्षा करती है. हर रविवार समूह की बैठक होती है, नियमित बचत जमा होती है और अगले सप्ताह की जिम्मेदारियां तय की जाती हैं. हर पंद्रह दिन में जाल चलाकर मछलियों की स्थिति देखी जाती है. हर महीने तालाब में नमक और चूना डाला जाता है तथा नियमित रूप से पीएच और अमोनिया की जांच की जाती है.

कितना कमा रही हैं महिलाएं

समूह की संतरी वाड़ीवा, ललिता परते और सुग्ना अहाते ने बताया कि आज हालात यह हैं कि मछली खरीदने के लिए मछुआरे खुद गांव पहुंचते हैं. महिलाओं के सामने मछली तौली जाती है और 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीधे खरीदी होती है. अब तक 218 किलो मछली की बिक्री हो चुकी है और करीब 5 क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन की उम्मीद है. समूह को लगभग 6 लाख 48 हजार रुपये की सकल आय होने का अनुमान है. यानी प्रत्येक दीदी को करीब 36 हजार रुपये की आय प्राप्त होगी.

सरकार का जताया आभार

लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी बात सिर्फ कमाई नहीं है. यह पहल गांव में पोषण सुधार का माध्यम भी बनी है. जो महिलाएं कभी तालाब किनारे खड़े होकर दूसरों को काम करते देखती थीं, आज वही महिलाएं खुद जाल चलाती हैं, तालाब संभालती हैं और अपने परिवार की आर्थिक ताकत बन चुकी हैं. मछली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मछली पालन के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण के लिए आजीविका मिशन और मध्यप्रदेश शासन का आभार व्यक्त किया.

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