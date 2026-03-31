खेत में लगी भयानक आग, 6 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल मिनटों में हुई राख, गांव में मचा हड़कंप

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले साकादेही गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक आग ने पल भर में ही एक किसान की पूरे साल की कड़ी मेहनत को राख कर दिया. किसान के खेत में लगभग छह एकड़ में फैली गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी थी और कटाई के लिए तैयार थी, तभी अचानक खेत में आग लग गई. तेज हवाओं और भीषण गर्मी के कारण आग की लपटों ने महज कुछ ही मिनटों में पूरे छह एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया.

6 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख

दरअसल, बैतूल जिले में आग लगने की एक घटना ने किसानों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी हैं. इस बार कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित साकादेही गांव में अचानक लगी भीषण आग ने किसान शिवप्रसाद डाबरे की लगभग छह एकड़ में फैली गेहूं की फसल को पूरी तरह से राख में बदल दिया. आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे किसान को बचाव के लिए कोई कदम उठाने या प्रतिक्रिया देने का जरा भी मौका नहीं मिला. घटना की सूचना मिलते ही बैतूल नगर पालिका की दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हालांकि, तब तक फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी.

आग लगने का कारण अज्ञात

इस घटना ने एक बार फिर किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि प्राकृतिक या अचानक होने वाली घटनाएं उनकी साल भर की कड़ी मेहनत को पल भर में तबाह कर देती हैं. फिलहाल आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है.

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इससे पहले एक साथ 5 गांवों में लगी थी आग

बता दें कि आग लगने की यह पहली घटना नहीं है. कुछ ही दिन पहले एक ही दिन में पांच अलग-अलग गांवों में आगजनी की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. जूनवाली, डोंगरपुर, बडोरा, माहरुख और हिवरखेड़ गांवों में अचानक आग भड़क उठी, और देखते ही देखते वे विशाल अग्निकांड में बदल गईं थी. किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत पल भर में राख में तब्दील हो गई. लोग अपनी खड़ी फसलों को बचाने की कोशिश में खेतों की ओर दौड़े, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करना लगभग नामुमकिन हो गया.

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