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बैतूल में भीषण आग, 22 घर जलकर राख, 50 से ज्यादा मवेशी जिंदा जले

Betul News: बैतूल जिले के बर्रा ढाना गांव में लगी भीषण आग में 22 घर जलकर राख हो गए. यह आग बिजली के तार से निकली एक चिंगारी से शुरू हुई और तूफान के कारण तेजी से फैल गई.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 03, 2026, 02:10 PM IST
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बैतूल में भीषण आग, 22 घर जलकर राख, 50 से ज्यादा मवेशी जिंदा जले

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बर्रा ढाना गांव में एक छोटी सी चिंगारी ने 22 परिवारों के घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया. आग इतनी तेजी से फैली कि बहुत ही कम समय में इन 22 घरों के अंदर रखा सारा घरेलू सामान, मवेशी और मोटरसाइकिलें पूरी तरह जलकर राख हो गईं. इन 22 परिवारों के पास अब सिर्फ उनके शरीर पर पहने कपड़े ही बचे हैं. बाकी सब कुछ जलकर खाक हो चुका है.

50 से ज्यादा मवेशी जिंदा जले
आग ने ग्रामीणों का सारा सामान पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिसमें खाने का सामान, गहने, बर्तन, अनाज और कपड़े शामिल हैं. आग पूरे गांव में इतनी तेजी से फैली कि निवासी इसे काबू में नहीं कर पाए. इसकी मुख्य वजह यह थी कि घटना के समय एक जबरदस्त तूफान चल रहा था. जिस घर में सबसे पहले आग लगी थी, उसके मालिक ने बताया कि बिजली के तार से निकली एक चिंगारी से आग भड़की थी. आंधी की वजह से आग तेजी से फैली और उसने कई दूसरे घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण आग में 50 से ज्यादा मवेशी जल गए, जबकि आधे दर्जन से ज़्यादा मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हो गईं.

सुबह तक उठता रहा धुआं
घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया, और देर रात जिला कलेक्टर भी घटनास्थल पर पहुंच गए. गांव में अलग-अलग जगहों से दमकल की टीमें भेजी गईं. काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने देर रात आग पर काबू पा लिया. आग इतनी भीषण थी कि अगली सुबह तक भी घरों से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता था. फिलहाल राजस्व अधिकारी गांव में आग से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं. राजस्व विभाग की रिपोर्ट जमा होने के बाद, प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

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गांव में फैली दहशत
फिलहाल प्रशासन इन परिवारों के लिए कपड़े, भोजन और रहने की व्यवस्था करने में जुटा हुआ है. इस बीच कई समाज-सेवी और जन-प्रतिनिधि भी गांव पहुंच चुके हैं और प्रभावित परिवारों की मदद करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं. इतनी भीषण आग की घटना को देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई है. आग लगने के दौरान दो गैस सिलेंडर फट गए.

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