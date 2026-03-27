कहीं गेहूं की खड़ी फसल जली...तो कहीं नरवाई, घास के मैदान में लगी भीषण आग, एमपी में 5 गांवों के किसानों की मेहनत राख

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आग का तांडव देखने को मिला है. एक ही दिन में पांच अलग-अलग गांवों में आगजनी की घटनाएं सामने आईं, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. जूनवाली, डोंगरपुर, बडोरा, माहरुख और हिवरखेड़ गांव में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई. खेतों में खड़ी फसल को बचाने की कोशिश में लोग दौड़ पड़े, लेकिन आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि संभालना मुश्किल हो गया.

इन घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है. कहीं पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई, तो कहीं नरवाई और सूखी घास के मैदान धू-धू कर जल उठे. जानकारी के मुताबिक इस भीषण आगजनी में दो किसानों की पूरी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि फसल कटाई के ठीक पहले इस तरह की घटना ने उनकी कमर तोड़ दी है और अब उन्हें आगे की चिंता सता रही है.

अफरा-तफरा मची

आग इतनी तेजी से फैली कि गांवों में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपने-अपने स्तर पर बाल्टी और पाइप के सहारे आग बुझाने में जुट गए. वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. कई जगहों पर आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसे काबू में करने में काफी समय लगा. प्रशासन और ग्रामीणों की संयुक्त कोशिश से हालात को धीरे-धीरे नियंत्रण में लाया जा सका.

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कैसे लगी थी आग?

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी में तेज गर्मी और सूखी नरवाई को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है. अच्छी बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे और बड़े नुकसान से बचाव हो सका. सभी प्रभावित गांवों में अब हालात सामान्य हो रहे हैं. वहीं राजस्व विभाग द्वारा किसानों को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, ताकि आगे राहत की प्रक्रिया शुरू की जा सके.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

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