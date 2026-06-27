/हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे CM मोहन यादव; महिलाओं के हाथ की बनी रबड़ी का चखा स्वाद, पर्यटकों के लिए किया बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुकान में उपलब्ध मावा बनाने की प्रोसेस को देखा और महिलाओं से आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है. इस अवसर पर कृष्णा आजीविका स्व-सहायता समूह कुकरू की अध्यक्ष शोभा गायने ने बताया कि समूह को विभिन्न योजनाओं के तहत सीसीएल से 3 लाख रुपये, सीआईएफ से 1 लाख रुपये, आरएफ से 11 हजार रुपये तथा पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 40 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है. उन्होंने बताया कि समूह में 11 सदस्य कार्यरत हैं. आजीविका मिशन से मावा बनाने की स्वचलित मशीन क्रय की गई. इससे उन्हें लगभग 25 हजार रुपए की मासिक आय प्राप्त हो रही है. समूह की सदस्य महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मावा, रबड़ी एवं श्रीखंड निर्माण के साथ-साथ कृषि कार्य भी कर रही हैं. इन गतिविधियों के माध्यम से समूह की महिलाओं को लगभग 15 से 18 हजार की मासिक आय प्राप्त हो रही है. जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.