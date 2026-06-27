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हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे CM मोहन यादव; महिलाओं के हाथ की बनी रबड़ी का चखा स्वाद, पर्यटकों के लिए किया बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जून को दो दिन के प्रवास के लिए बैतूल के सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे. उन्होंने यहां कृष्णा आजीविका स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 27, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:15 PM IST
हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे CM मोहन यादव; महिलाओं के हाथ की बनी रबड़ी का चखा स्वाद, पर्यटकों के लिए किया बड़ा ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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