MP कप सिरप कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा, 3 महीने तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद हर्ष ने तोड़ा दम, अब तक कुल 27 बच्चों की मौत

Betul News-बैतूल में जहरीले कफ सिरप से तीसरी मौत हो गई है. टीकाबर्री गांव निवासी हर्ष यदुवंशी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हर्ष बीते तीम महीनेसे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, बच्चे का इलाज नागपुर एम्स में चल रहा था. आमला एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया ने बच्चे की मौत की पुष्टि की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 02, 2026, 10:52 PM IST
MP Cough Syrup Death-मध्यप्रदेश में कफ सिरप कांड का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. बैतूल जिले से इस मामले में तीसरी मौत की पुष्टि हुई है. जहरीले कफ सिरप से आमला ब्लॉक के टीकाबर्री गांव निवासी हर्ष यदुवंशी की नागपुर एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई. हर्ष बीते तीन महीनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन आखिरकार वह हार गया. परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद उसका शव गांव लाया जाएगा. एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया ने बच्चे की मौत की पुष्टि की है. 

रात में हुई बच्चे की मौत 
परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों ने हर्ष की स्थिति शुरुआत से ही नाजुक बताई थी, लेकिन वे धीरे-धीरे रिकवरी की बात कह रहे थे. हर्ष के दादा बताया कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से होश ही नहीं आया. अस्पताल के डॉक्टर रोज कहते थे कि अब थोड़ा बेहतर है, रविवार रात वह जिंदगी की जंग हार गया. 

कफ सिरप से 27वीं मौत
जानकारी के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. इसी कड़ी में बैतूल के हर्ष यदुवंशी को भी परासिया निवासी डॉक्टर एस.एस. ठाकुर ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा था. परिजनों का आरोप है कि सिरप से बच्चों की मौत की जानकारी सामने आने के बावजूद डॉक्टर ने यह दवा दी. अब तक जहरीले कफ सिरप से 27 मौत हो चुकी हैं. 

सरकार करा रही थी इलाज 
हर्ष का इलाज नागपुर एम्स में चल रहा था, जहां मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भी इलाज की व्यवस्था की गई थी. इसके बावजूद परिजनों ने अपने स्तर पर भी इलाज में मोटी रकम खर्च की. हर्ष के पिता गोकुल पेशे से किसान हैं. उनके दो बेटे हैं, जिनमें हर्ष बड़ा बेटा था. बच्चे के इलाज के लिए पिछले चार महीने से नागपुर में थे. कफ सिरप से प्रभावित बच्चों में हर्ष सबसे लंबे समय तक जीवन के लिए संघर्ष करता रहा.

