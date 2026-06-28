सीएम ने कुकरु पर खोला विकास का पिटारा, पर्यटन हब से कॉफी ब्रांड तक कई बड़ी घोषणाएं

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Kukru Tourism News: बैतूल जिले के खूबसूरत हिल स्टेशन कुकरु के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले को करोड़ों की सौगात दी है. पर्यटन से लेकर आधारभूत सुविधाओं तक, कई बड़ी घोषणाओं ने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने का काम किया है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने कुकरु क्षेत्र को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है. इस योजना के तहत सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा.
6 करोड़ की लागत से तालाब
उन्होंने बताया कि कुकरु को एक बड़े टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिसमें चिखलदरा, मेलघाट और मुक्तागिरी जैसे प्रमुख स्थल शामिल होंगे. इससे आने वाले समय में यहां पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. पानी की समस्या को दूर करने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से टैंक निर्माण, एप्रोच रोड और भूमि अधिग्रहण के कार्य किए जाएंगे. वहीं ग्राम कसई में 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तालाब निर्माण भी होगा.
कॉफी प्लांटेशन को बढ़ावा
इसके अलावा क्षेत्र में कई सड़क और पुलिया निर्माण की घोषणाएं भी की गई हैं, ग्रामीण मार्ग शामिल हैं. साथ ही छात्रावास निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है. कुकरु की पहचान को नई ऊंचाई देने के लिए कॉफी प्लांटेशन को बढ़ावा देने और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है. साथ ही वनोपज उत्पादों को 'कुकरु ब्रांड' के रूप में विकसित कर मार्केट में उतारने की योजना बनाई गई है.
पर्यटन के लिए कई योजना
डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर यूनिट स्थापित करने और सांची दुग्ध संघ के सहयोग से दूध संग्रहण एवं प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम-स्टे योजना भी लागू की जाएगी, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटकों को गांव की संस्कृति का अनुभव मिलेगा. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के इस दौरे ने कुकरु और भैंसदेही क्षेत्र को विकास की नई राह पर ला खड़ा किया है. आने वाले समय में यह इलाका मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है.
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