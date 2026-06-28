सीएम ने कुकरु पर खोला विकास का पिटारा, पर्यटन हब से कॉफी ब्रांड तक कई बड़ी घोषणाएं

पर्यटन के लिए कई योजना

डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर यूनिट स्थापित करने और सांची दुग्ध संघ के सहयोग से दूध संग्रहण एवं प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम-स्टे योजना भी लागू की जाएगी, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटकों को गांव की संस्कृति का अनुभव मिलेगा. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के इस दौरे ने कुकरु और भैंसदेही क्षेत्र को विकास की नई राह पर ला खड़ा किया है. आने वाले समय में यह इलाका मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है.