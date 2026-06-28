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सीएम ने कुकरु पर खोला विकास का पिटारा, पर्यटन हब से कॉफी ब्रांड तक कई बड़ी घोषणाएं

CM Mohan Yadav News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुकरु दौरे के दौरान पर्यटन, सड़क, जल, तालाब, छात्रावास, कॉफी प्लांटेशन, डेयरी और होम-स्टे जैसी योजनाओं की घोषणा की. इन विकास कार्यों से कुकरु और भैंसदेही क्षेत्र को नई पहचान और रोजगार के अवसर मिलेंगे.

Written ByRupesh KumarEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 28, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:36 PM IST
सीएम ने कुकरु पर खोला विकास का पिटारा, पर्यटन हब से कॉफी ब्रांड तक कई बड़ी घोषणाएं
Image Credit: Kukru Tourism NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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