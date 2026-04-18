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'बच्चों को पढ़ाएं या नेटवर्क ढूंढें...', टीचरों के लिए मुसीबत बनी ई-अटेंडेंस, बैतूल में 375 शिक्षकों की रुकी सैलरी

MP E-Attendance News: बैतूल में सरकारी शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस सिरदर्द बनी हुई है. ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क न आने के चलते शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. बताया जा रहा है कि ई-अटेंडेंस न लगाने से शिक्षा विभाग की तरफ से 375 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है. इसको लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:56 PM IST
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Betul Teacher News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में सरकारी शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक एप पर ई-हाजिरी लगाना अब बड़ी परेशानी बन गया है. विभाग ने 375 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है और नोटिस जारी कर दिया है. यही हाल आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं का भी है, जो नेटवर्क नहीं मिलने से विभागीय अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. नेटवर्क नहीं मिलने, धीमा सर्वर और तकनीकी खामियों के कारण शिक्षक घंटों जूझ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद वेतन रोकने की कार्रवाई से शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है.

वहीं शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बैतूल जिले के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी न के बराबर है. ऐसे में शिक्षकों को ‘हमारे शिक्षक’ एप पर हाजिरी लगाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक नेटवर्क ढूंढना पड़ रहा है. हालात इतने खराब हैं कि कई शिक्षक ऊंचे और पहाड़ियों पर चढ़कर मोबाइल सिग्नल पकड़ने को मजबूर हैं. इसके बावजूद कई बार लोकेशन और सेल्फी मैच न होने से हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती है. 

2 - 3 घंटों में लगती है हाजिरी 
उन्होंने आगे बताया कि सुबह के समय सर्वर इतना धीमा हो जाता है कि एक हाजिरी दर्ज करने में 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं. इस तकनीकी खामी का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई पर पड़ रहा है. जहां शिक्षक पढ़ाने के बजाय नेटवर्क तलाशने में समय बिता रहे हैं. स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के करीब 375 शिक्षकों की सैलरी रोक दी गई है. ई-हाजिरी न लगने पर अधिकारियों द्वारा नोटिस और वेतन कटौती की कार्रवाई से शिक्षकों में भय और असंतोष बढ़ता जा रहा है.

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'बच्चों को पढ़ाएं या नेटवर्क ढूंढें'
शिक्षकों ने बताया कि नेटवर्क नहीं मिलता, घंटों कोशिश करते हैं, फिर भी हाजिरी नहीं लगती है. ऊपर से सैलरी रोक दी जाती है, हम बच्चों को पढ़ाएं या नेटवर्क ढूंढें. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश हैं कि सभी शिक्षकों को ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है. कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या आ रही है. हमने शिक्षकों को जहां नेटवर्क मिले वहां से अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है. 

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