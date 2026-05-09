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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ये 'मिशन'! 45 लाख खर्च के बाद सिर्फ 1 दिन मिला पानी, बूंद-बूद तरस रहे लोग

Jal Jeevan Mission in Betul: बैतूल के भूड़की गांव में जल जीवन मिशन के तहत 45 लाख की नल-जल योजना तीन साल बाद भी फेल है. ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं, हैंडपंप सूख रहे हैं और शिकायतों के बावजूद प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 09, 2026, 05:52 PM IST
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Betul Drinking Water Crisis
Betul Drinking Water Crisis

Betul Drinking Water Crisis: जल जीवन मिशन गांवों की तस्वीर बदलने वाली योजना मानी जा रही थी, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इस योजना की रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बैतूल जिले में गर्मी बढ़ने के साथ कई गांवों के ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं. खासकर उन गांवों में, जहां पीएचई विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य किया था. भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ी इस योजना के कारण अब ग्रामीण पानी के लिए भटकते नजर आ रहे हैं. भूजल स्तर गिरने से गांव के अन्य जल स्रोत भी सूखने लगे हैं, जिससे लोगों को पानी के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है.

बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के भूड़की गांव में पीएचई विभाग ने तीन साल पहले 45 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार के माध्यम से हर घर पानी पहुंचाने का काम शुरू किया था. गांव में योजना के तहत कार्य तो हुआ, लेकिन तीन वर्षों में केवल एक दिन ही पानी सप्लाई हो सकी. इसके बाद ग्रामीण लगातार पानी के लिए परेशान हैं. ग्रामीणों ने कई बार पीएचई विभाग, कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अधिकारियों पर केवल खानापूर्ति करने के आरोप लग रहे हैं. अब ग्रामीण गांव के हैंडपंपों पर निर्भर हैं, जो धीरे-धीरे सूखते जा रहे हैं.

शिकायत के बाद भी वही हाल
गांव की महिलाएं राजकुमारी नामदेव और वंदना नामदेव का कहना है कि पानी के लिए रात 3 बजे से ही लोगों के बीच विवाद शुरू हो जाते हैं. घंटों मशक्कत के बाद पानी मिल पाता है. घरों में लगे नलों से चार साल में केवल एक दिन पानी आया और उसके बाद सप्लाई बंद हो गई. गांव के युवक मनीष ने बताया कि कई बार शिकायत और सीएम हेल्पलाइन में आवेदन देने के बाद भी अधिकारी केवल फोटो और वीडियो बनाकर चले जाते हैं. जिस ठेकेदार ने काम किया, वह भी गांव में कभी नजर नहीं आता. योजना अब तक पंचायत को हैंडओवर नहीं की गई है. गांव के सरपंच शेखर कुमरे भी लगातार अधिकारियों से पानी उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं.

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ग्रामीण इलाकों में भारी संकट
इस मामले में बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवाने ने कहा कि जिले में भूजल स्तर गिरने के कारण ग्रामीण इलाकों में जल संकट बढ़ा है. नए जल स्रोतों के खनन के निर्देश दिए गए हैं और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि पीएचई विभाग द्वारा किए गए कार्यों की आयु 20 वर्ष निर्धारित है, ऐसे में निर्माण कार्य और सामग्री में लापरवाही मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अब देखना यह होगा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान ग्रामीणों को आखिर कब तक राहत मिल पाती है.

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