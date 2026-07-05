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ई-अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त, टीईटी पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कही ये बात

MP Teacher News: स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि टीईटी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा. उसका सरकार पालन करेगी. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ई-अटेंडेंस भी अनिवार्य रहेगी. आगे क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं.

Written ByRupesh KumarEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 05, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:16 PM IST
ई-अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त, टीईटी पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कही ये बात
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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