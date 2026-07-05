ई-अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त, टीईटी पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कही ये बात

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Uday Pratap Singh Statement: बैतूल से शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने टीईटी को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने साफ कहा कि टीईटी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय जो भी फैसला देगा, सरकार उसका पूरी तरह पालन करेगी. साथ ही उन्होंने ई-उपस्थिति व्यवस्था पर भी अपना पक्ष रखा. मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी. हालांकि, जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, वहां शिक्षकों को आवश्यक राहत देने की व्यवस्था जारी रहेगी.
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय के पास गए हैं. हमने अपनी तरफ से हमारे जो महाधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से अपना जवाब भी लगवाया है. हमने उनको बताया है कि हमारे मापदंडों को पूरा करके ही शिक्षक चयनित हुआ है. इसके बाद भी अगर सर्वोच्च न्यायालय कहेगी कि टीईटी दिलवाना है तो हमारी बाध्यता है, हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है.' उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई करेगी और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा.
नेटवर्क की कहीं समस्या नहीं
ई-उपस्थिति को लेकर मंत्री ने कहा कि नेटवर्क की समस्या को लेकर उठाई जा रही आपत्तियां पूरी तरह सही नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'समस्या है, अभी भी नेटवर्क की कहीं समस्या नहीं है. बैतूल जैसे जिलों के कुछ अंचल के गांव हैं जहां पर इस तरह की दिक्कतें हैं. पूरे मध्य प्रदेश में लगभग एक हजार गांव ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं मिलता. आजकल आप देखें, जिसके पास मोबाइल है, पहाड़ी पर भी नेटवर्क है. अगर हमारे पास जो मंच है, उसमें पता चल जाता है कि यह माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे.'
नेटवर्क पर क्या बोले मंत्री
वहीं मंत्री ने आगे कहा, 'जब हम मोबाइल पर उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर सकते हैं. इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है और जहां नेटवर्क की समस्या है, सरकार उस समस्या को दूर करने का काम कर रही है. जब तक वह समस्या दूर नहीं होगी, तब तक हमारी भी बाध्यता है कि शिक्षक के साथ न्याय हो. हमारे ऐसे सात से आठ प्रतिशत शिक्षक हैं जो नेटवर्क की कमी के कारण अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए थे. उनको हमने छूट दी है, सुविधाएं दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं और जितना सम्मान उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षक को है, उतना ही सम्मान उन्हें भी है.'
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