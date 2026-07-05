ई-अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त, टीईटी पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कही ये बात

नेटवर्क पर क्या बोले मंत्री

वहीं मंत्री ने आगे कहा, 'जब हम मोबाइल पर उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर सकते हैं. इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है और जहां नेटवर्क की समस्या है, सरकार उस समस्या को दूर करने का काम कर रही है. जब तक वह समस्या दूर नहीं होगी, तब तक हमारी भी बाध्यता है कि शिक्षक के साथ न्याय हो. हमारे ऐसे सात से आठ प्रतिशत शिक्षक हैं जो नेटवर्क की कमी के कारण अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए थे. उनको हमने छूट दी है, सुविधाएं दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं और जितना सम्मान उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षक को है, उतना ही सम्मान उन्हें भी है.'