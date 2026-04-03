Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3164268
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबैतूल

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में क्यों हो रही है देरी, हेमंत खंडेलवाल ने बताई इसकी वजह

MP Weat Procurement: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर देरी हो रही है. जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इसकी वजह बताई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेहूं खरीदी पर क्यों हो रही है देरी
गेहूं खरीदी पर क्यों हो रही है देरी

Gehu Kharidi: मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी में देरी हो रही है. पहले खरीदी 1 अप्रैल से होने वाली थी. लेकिन अब 10 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होने वाली है. जबकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. ऐसे में गेहूं खरीदी में हो रही देरी से किसान असमंजस की स्थिति में हैं. इस बीच बैतूल पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गेहूं खरीदी में हो रही देरी पर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध गेहूं खरीदी में देरी का कारण बना है. लेकिन सरकार जल्द ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू करने वाली है. 

ईरान-इजराइल युद्ध का असर

हेमंत खंडेलवाल ने खरीदी में हो रही देरी को लेकर स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर इस पर पड़ा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. जिससे बोरियों और अन्य जरूरी संसाधनों की कमी सामने आई. यही वजह रही कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी समय पर शुरू नहीं हो सकी. लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. हेमंत खंडेलवाल ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की एक-एक दाना फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी. व्यवस्थाएं तेजी से सुधारी जा रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में तय समय सीमा के भीतर खरीदी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसान चिंतित 

दरअसल, पहले 1 और 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों में गेहूं खरीदी होनी थी. लेकिन सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब 10 और 15 अप्रैल से खरीदी शुरू होने वाली है. प्रदेश के कई जिलों में किसान खरीदी में देरी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ रही है, लेकिन खरीदी केंद्रों पर सुस्त रफ्तार और व्यवस्थाओं की कमी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है बारदाना संकट इस बार गेहूं खरीरी में परेशानी ला रहा है. क्योंकि पर्याप्त बारदाना नहीं होने की वह से गेहूं की खरीदी समय से शुरू नहीं हो पाई है. 

मध्य प्रदेश में गेहूं का बंपर उत्पादन 

मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है. जहां सरकार की नई तारीख के हिसाब से अब 10 अप्रैल 2026 से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में पहले गेहूं की खरीदी शुरू होगी. जबकि 15 अप्रैल 2026 से जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिलों में गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है.

ये भी पढ़ेंः Gold Silver Rate: सोने के दामों में बड़ी गिरावट, चांदी के रेट बदले, 3 अप्रैल की कीमत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gehu Kharidi

Trending news

gurkirat singh dead body
21 दिन बाद कनाडा से उज्जैन आया गुरकीरत सिंह का शव, CM मोहन ने दी श्रद्धांजलि...
betul news
बैतूल में अंधे कत्ल की साजिश नाकाम, पत्नी की हिम्मत से बची जान, आरोपी गिरफ्तार
ashoknagar news
फ्री Wi-Fi...CCTV देख केंद्रीय मंत्री भी हैरान, एमपी में बना पहला स्मार्ट पंचायत भवन
crime news
MP का लड़का,बिहार की लड़की, सोशल मीडिया पर मिले; शादी के 2 महीने बाद पत्नी ने दी जान
MP Politics
BJP युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित, 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री बनाए गए
mp bjp news
एमपी बीजेपी की नई फौज तैयार! पूर्व मंत्रियों-MLA समेत 99 दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी
mp da hike news
MP में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! मोहन सरकार ने बढ़ाया 3% DA,मई में बढ़कर आएगी सैलरी
Latest Ujjain News
उज्जैन में ₹2 महंगा होगा दूध, नई कीमतें लागू; जानें अब क्या भाव मिलेगा 1 लीटर?
BJP MLA Sanjay Pathak
बीजेपी विधायक संजय पाठक की बढ़ी मुश्किलें, एमपी हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
gwalior news
अवैध कॉलोनी काटने वालों पर गिरेगी गाज, जिले में 51 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज