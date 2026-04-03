मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में क्यों हो रही है देरी, हेमंत खंडेलवाल ने बताई इसकी वजह

Gehu Kharidi: मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी में देरी हो रही है. पहले खरीदी 1 अप्रैल से होने वाली थी. लेकिन अब 10 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होने वाली है. जबकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. ऐसे में गेहूं खरीदी में हो रही देरी से किसान असमंजस की स्थिति में हैं. इस बीच बैतूल पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गेहूं खरीदी में हो रही देरी पर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध गेहूं खरीदी में देरी का कारण बना है. लेकिन सरकार जल्द ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू करने वाली है.

ईरान-इजराइल युद्ध का असर

हेमंत खंडेलवाल ने खरीदी में हो रही देरी को लेकर स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर इस पर पड़ा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. जिससे बोरियों और अन्य जरूरी संसाधनों की कमी सामने आई. यही वजह रही कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी समय पर शुरू नहीं हो सकी. लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. हेमंत खंडेलवाल ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की एक-एक दाना फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी. व्यवस्थाएं तेजी से सुधारी जा रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में तय समय सीमा के भीतर खरीदी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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किसान चिंतित

दरअसल, पहले 1 और 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों में गेहूं खरीदी होनी थी. लेकिन सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब 10 और 15 अप्रैल से खरीदी शुरू होने वाली है. प्रदेश के कई जिलों में किसान खरीदी में देरी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ रही है, लेकिन खरीदी केंद्रों पर सुस्त रफ्तार और व्यवस्थाओं की कमी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है बारदाना संकट इस बार गेहूं खरीरी में परेशानी ला रहा है. क्योंकि पर्याप्त बारदाना नहीं होने की वह से गेहूं की खरीदी समय से शुरू नहीं हो पाई है.

मध्य प्रदेश में गेहूं का बंपर उत्पादन

मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है. जहां सरकार की नई तारीख के हिसाब से अब 10 अप्रैल 2026 से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में पहले गेहूं की खरीदी शुरू होगी. जबकि 15 अप्रैल 2026 से जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिलों में गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है.

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