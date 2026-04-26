एक ही छत के नीचे 200 जोड़ों ने रचाई शादी, बैतूल में अनोखा सामूहिक विवाह कार्यक्रम

Betul Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: बैतूल जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया. विवाह समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया. जिले की सात निकायों के 200 जोड़े ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वैदिक और भूमका रीति रिवाज़ से विवाह किया. एक ही पंडाल में एक ओर 110 जोड़ों का आदिवासी परंपरा अनुसार भूमका पद्धति से विवाह हुआ तो दूसरी ओर 90 जोड़ो का गायत्री परिवार ने वैदिक परंपरा से विवाह संपन्न करवाया.

गर्मी के मध्य नजर पंडाल में वाटर कूलर और शीतल की व्यवस्था खासकर प्रशासन ने की थी. वहीं विवाह समारोह में आने वाले जोड़े और उनके परिजनों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की प्रशासन में की थी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि बीजेपी सरकार ने गरीब परिवारों को अपनी बेटी के विवाह में कोई रुकावट ना आए इसको लेकर मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना शुरू की है, जिसे पिछली सरकार ने बखूबी निभाया था और अभी मोहन सरकार भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को आगे बढ़ा रही है.

खंडेलवाल की लोगों से अपील

इससे गरीबों को बड़ा फायदा होगा. पहले गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान होता था. अब एक ही जगह अपनी बेटी का विवाह हो जाता है और उनकी मदद भी हो जाती है. खंडेलवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग दिखावे की शादी ना करके सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करें और फिजूलखर्ची से बचें. कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे बैतूल एसडीएम अभिजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आज 7 निकायों के 200 जोड़ों ने शिरकत की है. आदिवासी समाज के 110 जोड़ो को भूमिका पद्धति से और 90 जोड़ो का गायत्री मंत्रोचार से वैदिक पद्धति से विवाह करवाया गया है. सभी जोड़ों और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है.

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