जब सुलग उठा मुलताई! आदिवासी समाज ने बंद करवाईं दुकानें, मांगी फांसी की सजा

Multai Tribal Protest News: बैतूल जिले के मुलताई में रविवार को आदित्य टिकाम हत्याकांड के विरोध में आदिवासी समाज का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. सुबह से ही बड़ी संख्या में आदिवासी भाई-बहन मुलताई के मुख्य मार्गों पर उतर आए और बाजारों में घूम-घूमकर दुकानों को बंद करवाया. जगह-जगह लोगों ने आदित्य को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की. इस दौरान पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो सके.

28 अक्टूबर की रात मुलताई बस स्टैंड पर हुई इस वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था. आदित्य टिकाम की दिनदहाड़े चाकू घोंपकर हत्या के बाद नगर में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने शनिवार रात इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

न्याय दिलाने की मांग

रविवार सुबह आदिवासी समाज के लोग आदित्य को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बस स्टैंड से जुलूस के रूप में निकले. जुलूस ने पूरे नगर का भ्रमण किया और तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते और सरकार फांसी की सजा की सिफारिश नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और पुलिस पूरे हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है. फिलहाल मुलताई में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है.

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)

