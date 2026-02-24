पवित्र नगरी मुलताई में किन्नरों की भव्य ‘घर वापसी’, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से सैकड़ों होंगे शामिल

Kinnar Akhada News: बैतूल जिले की पवित्र नगरी मां ताप्ती की पावन धरा मुलताई में कल आस्था, परंपरा और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. शहर में किन्नर अखाड़ा की तरफ से सैकड़ों किन्नरों की घर वापसी का भव्य आयोजन किया जा रहा है. इस विशेष कार्यक्रम में मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों सहित अलग-अलग क्षेत्र से बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग शामिल होंगे. किन्नर अखाड़ा के पदाधिकारियों ने बताया कि धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने और भटक चुके किन्नरों को फिर से सनातन धर्म में लौटाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है.

वहीं इस कार्यक्रम में किन्नर समाज की प्रमुख हस्तियां, जैसे जगतगुरु काजल मां, जगतगुरु संजना मां, रानी ठाकुर और मुस्कान, मुलताई पहुंच चुकी हैं. जगतगुरु काजल मां ने बताया कि जो किन्नर अपने मूल धर्म से भटक गए थे, उनकी विधि-विधान से घर वापसी कराई जाएगी. कार्यक्रम की शुरुआत मां ताप्ती के पावन सरोवर में स्नान से होगी. इसके बाद मां काली मंदिर और ताप्ती मंदिर में पूजा-अर्चना और घंटा चढ़ाया जाएगा. हवन-पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धर्म में फिर से वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

गौ माता के सम्मान पर फोकस

मुलताई में होने वाला यह कार्यक्रम धार्मिक आस्था, सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बनकर उभर रहा है. कल मां ताप्ती के तट पर सनातन परंपरा का भव्य दृश्य देखने को मिलेगा. किन्नर अखाड़ा का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक पुनरागमन नहीं, बल्कि समाज में भाईचारे, सुख-शांति और जीवनचर्या के लिए चेतना फैलाना भी है. हवन में फसलों की सुरक्षा, जीवन की समृद्धि और गौ माता के सम्मान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. अखंड भारत और सनातनी धर्म की महत्ता को भी इस अवसर पर उजागर किया जाएगा.

विधि-विधान से धर्म में वापसी

जगतगुरु काजल मां ने आगे कहा कि किन्नरों का समाज अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सभी किन्नर और लोग परिवार के रूप में जुड़े हैं, जहां कोई आगे या पीछे नहीं है. वे समुदाय और सनातनी धर्म के लिए बढ़-चढ़कर काम करना चाहते हैं. घर वापसी के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लोग धार्मिक परंपरा में लौटेंगे और आस्था, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करेंगे. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भटक चुके किन्नरों को विधि-विधान से उनके धर्म में लौटाना है.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

