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मुलताई नगर पालिका विवाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीतू परमार को नहीं मिला प्रभार, मचा सियासी घमासान

Multai Municipal Council: बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद जारी है. नीतू परमार ने कलेक्टर सौरभ संजय सोनवणे से शिकायत की है कि हाईकोर्ट जबलपुर के स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्हें अब तक अध्यक्ष पद का कार्यभार नहीं सौंपा गया है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:10 PM IST
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मुलताई नगर पालिका विवाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीतू परमार को नहीं मिला प्रभार, मचा सियासी घमासान

Multai Municipal Council: बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक नीतू परमार को पदभार नहीं दिलाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल कांग्रेस की नीतू परमार ने आज कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के बावजूद उन्हें अब तक अध्यक्ष पद का कार्यभार नहीं सौंपा गया है.

परमार के मुताबिक 6 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को वैध ठहराते हुए उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद संभालने की अनुमति दी थी. इसके बाद 7 अप्रैल को मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पदभार ग्रहण कराने के लिए आवेदन भी दिया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई. इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव के चलते आदेश के पालन में देरी के आरोप लगाए जा रहे हैं. समर्थकों का कहना है कि पहले एक हारी हुई प्रत्याशी करीब ढाई साल तक पद पर बनी रहीं, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उसे लागू नहीं किया जा रहा. मुलताई नगर पालिका का यह विवाद 2022 के चुनाव से शुरू हुआ था, जब नीतू परमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनी थीं. बाद में उनके चुनाव को चुनौती दी गई.

2023 में शुरू हुआ था विवाद

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जून 2023 में जिला न्यायालय ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर शून्य कर दिया और नए चुनाव के निर्देश दिए. इसके बाद शासन ने भाजपा पार्षद वर्षा गढ़ेकर को अध्यक्ष नियुक्त किया. इस फैसले के खिलाफ नीतू परमार ने हाईकोर्ट में अपील की जहां से 6 अप्रैल 2026 को उनके पक्ष में फैसला आया. अब सवाल ये है कि जब हाईकोर्ट का आदेश साफ है, तो आखिर पदभार देने में देरी क्यों, क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक लापरवाही. फिलहाल मुलताई की राजनीति में यह मुद्दा गरमाया हुआ.

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