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एयरफोर्स में जॉइनिंग से एक दिन पहले युवक की हत्या, जमीन के लालच में जीजा ने रची खौफनाक साजिश

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल में एक एयरफोर्स में चयनित एक युवक की ज्वाइनिंग से एक दिन पहले हत्या कर दी गई है. हत्या के आरोप में जीजा समेत दो चरेरे भाईयों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByRupesh Kumar
Published: Aug 04, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:55 PM IST
एयरफोर्स में जॉइनिंग से एक दिन पहले युवक की हत्या, जमीन के लालच में जीजा ने रची खौफनाक साजिश
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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