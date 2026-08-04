एयरफोर्स में जॉइनिंग से एक दिन पहले युवक की हत्या, जमीन के लालच में जीजा ने रची खौफनाक साजिश

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Betul Crime News: बैतूल जिले के आठनेर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एयरफोर्स में चयनित एक होनहार युवक की ज्वाइनिंग से ठीक एक दिन पहले ही सुनियोजित साजिश के तहत हत्या कर दी गई. जमीन के लालच, पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद में जीजा और चचेरे भाइयों ने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
यह मामला पुसली गांव का बताया जा रहा है. जहां 25 जुलाई 2026 को मोहित गलफट के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. अगले दिन खेत के पास उसके जूते और मोबाइल संदिग्ध हालत में मिले, तो मामला और गंभीर हो गया. सूचना मिलते ही आठनेर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. शक गहराने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की गई.
कुओं की ली गई तलाशी
एसडीआरएफ टीम ने खेत के आसपास बने कुओं की तलाशी ली, जहां एक कुएं से मोहित का शव बरामद हुआ. शव के गले में वायर कसकर लिपटा हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि होने पर मामला हत्या में बदल दिया गया.
जमीन के लालच में हत्या
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन खुद मौके पर पहुंचे और विशेष जांच दल का गठन किया. जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था. मोहित की बहन ने प्रेम विवाह किया था और उसका पति राजा मस्की मोहित के पिता की 7-8 एकड़ जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था. वहीं संजय और आकाश का परिवार भी जमीन और पानी को लेकर पुराने विवाद में उलझा हुआ था.
गला घोंटकर की हत्या
आरोपियों को जब पता चला कि मोहित एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहा है, तो उन्हें डर था कि उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे. इसी वजह से उन्होंने 20 दिन पहले ही हत्या की साजिश रची. 25 जुलाई की रात मोहित मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लौट रहा था, तभी संजय और आकाश उसे बहाने से खेत की झोपड़ी तक ले गए, जहां राजा मस्की पहले से मौजूद था. तीनों ने मिलकर मोहित को पकड़ लिया और वायर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
मामले की चल रही जांच
हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर कुएं में फेंक दिया गया. पुलिस को गुमराह करने के लिए जूते और सबूत के निशान अलग-अलग जगहों पर छोड़े गए. लेकिन आरोपियों की एक गलती भारी पड़ गई. मोहित का मोबाइल झोपड़ी में ही छूट गया, जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों संजय उर्फ पिंटिया, आकाश और राजा मस्की को गिरफ्तार कर लिया है. सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच अभी जारी है.
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