एयरफोर्स में जॉइनिंग से एक दिन पहले युवक की हत्या, जमीन के लालच में जीजा ने रची खौफनाक साजिश

मामले की चल रही जांच

हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर कुएं में फेंक दिया गया. पुलिस को गुमराह करने के लिए जूते और सबूत के निशान अलग-अलग जगहों पर छोड़े गए. लेकिन आरोपियों की एक गलती भारी पड़ गई. मोहित का मोबाइल झोपड़ी में ही छूट गया, जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों संजय उर्फ पिंटिया, आकाश और राजा मस्की को गिरफ्तार कर लिया है. सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच अभी जारी है.