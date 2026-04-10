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वायरल गर्ल मोनालिसा का शादी विवाद, बैतूल के पारधी समाज में आक्रोश, लगाए गंभीर आरोप

Monalisa Case Update: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं बैतूल जिले में पारधी समाज की तरफ से राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है. इतना ही नहीं आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:39 PM IST
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Monalisa Case Update
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रूपेश कुमार, बैतूल: मध्यप्रदेश की वायरल गर्ल मोनालिसा के मामले में बैतूल जिले का पारधी समाज आक्रोशित है. समाज ने खंडवा जिले की रहने वाली मोनालिसा के फर्जी दस्तावेज बना कर मुस्लिम युवक फरमान खान ने लव जिहाद कर विवाह करने के गंभीर आरोप लगाए है. पारधी समुदाय ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मोनालिसा मामले में संलिप्त सभी लोगों की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पारधी समाज ने आरोप लगाया है कि लव जिहाद कर नाबालिग मोनालिसा के फर्जी दस्तावेज बनाए गए और दूसरे राज्य में ले जाकर उसका विवाह करवाया गया. इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, विशेष समुदाय इस पूरे मामले में संलिप्त रहा है. जिसकी विस्तृत जांच कर सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है. इस पूरे मामले में अब लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है, जिससे समाज में तनाव का माहौल बन गया है.
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नियमों का उल्लंघन 
नाबालिग लड़की का विवाह बिना वैधानिक सत्यापन और नियमों का पालन किए संपन्न कराया गया. आरोप लगाया है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं, बल्कि संगठित और सुनियोजित तरीके से विशेष समुदाय द्वारा किया गया है. जिसे अंतरराज्यीय स्तर तक जोड़कर देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः महाकुंभ वायरल गर्ल निकली नाबालिग! NCST की जांच में बड़ा खुलासा, 2 राज्यों के DGP दिल्ली तलब

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कार्रवाई की मांग की
वहीं इस मामले पर सामाजिक एक्टिविस्ट हर्षिता मानकर का कहना है कि इस पूरे मामले में यह नाबालिग विवाह का मामला नहीं है. इसमें सीधे तौर पर लव जिहाद किया गया है. इस मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी से उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे मामले समाज में गलत संदेश देंगे. उन्होंने पीड़ित बालिका की सुरक्षा, काउंसलिंग और पुनर्वास की मांग भी की है,फिलहाल यह मामला बैतूल में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

मामले में जांच की मांग
वहीं पारधी समाज की श्रुति सोलंकी ने कहा कि हम मोनालीसा भोसले के लिए ज्ञापन देने आए थे कि मोनालिसा भोसले जो है, उनको जो फरहान खान ने जो धोखाधड़ी से शादी की है. उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मोनालीसा को जल्द से जल्द वापस लाया जाए. श्रुति सोलंकी ने कहा कि जो भी उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया है, उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए. 

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