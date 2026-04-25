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अब नपेंगे अधिकारी! पटवारियों ने कलेक्ट्रेट में भरी हुंकार, 3 दिन का अल्टीमेटम...फिर मचेगा हाहाकार

Betul Patwari News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पटवारियों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. दो पटवारियों के निलंबन के बाद पटवारी संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर प्रताड़ना व टारगेट करने के आरोप लगाए. वहीं पटपटवारियों ने चेतावनी दी है.

Written By  Manish kushawah|Reported By: Rupesh Kumar|Last Updated: Apr 25, 2026, 03:22 PM IST
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Betul Tehsil News
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Betul Tehsil News: बैतूल जिले में पटवारियों और प्रशासन के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है. एक तरफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, तो दूसरी तरफ पटवारियों का तीखा विरोध और अब हालात हड़ताल की दहलीज तक पहुंचते नजर आ रहे हैं. मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने आज अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

दरअसल, हाल ही में बैतूल तहसील में पदस्थ दो पटवारी संध्या शुक्ला और अजय कुमार जावलकर को मेटा डेटा कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया था. इसी कार्रवाई के बाद पटवारियों में नाराजगी बढ़ गई है. आमला तहसील के पटवारियों ने एसडीएम और तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा कार्यप्रणाली, व्यवहार और अनावश्यक दबाव के कारण वे मानसिक और प्रशासनिक प्रताड़ना झेल रहे हैं.

पटवारियों ने लगाए आरोप
वहीं पटवारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें टारगेट कर परेशान किया जा रहा है. पटवारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर निलंबित साथियों की बहाली नहीं हुई और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो 28 से 30 अप्रैल तक सभी पटवारी अवकाश पर रहेंगे. इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 4 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, जिससे जिले की राजस्व व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है.

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व्यक्तिगत रूप से टारगेट
इस मामले पर आमला तहसील की पटवारी ज्योति हारोड़े ने बताया कि मेरा हल्का चेंज कर दिया गया और यह कहकर चेंज किया गया कि आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई. मुझे वर्तमान में तहसील का सबसे दूरस्थ हल्का दिया गया है और यह कहा गया कि अब वहां काम करें और बच्चों को कैसे संभालते हैं, यह हम देखेंगे. इस तरह की बातें कही गईं. साथ ही यह भी कहा गया कि आप लोग कलेक्टर महोदय से बोलवाएंगे कि आप काम करने लायक नहीं हैं. आप जानते हैं कि एक महिला के पास क्या-क्या समस्याएं होती हैं, घर-परिवार संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है. इसके बाद भी मेरी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया. मुझे बार-बार लाइव लोकेशन देने के लिए कहा जाता है और मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है. महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए.

छुट्टियों में काम करा रहे
वहीं एक और पटवारी धनराज इवने ने बताया कि हमारे यहां महिला पटवारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है. शनिवार और रविवार जैसे अवकाश के दिनों में भी उनसे काम कराया जा रहा है. इस कारण वे परेशान हैं. हम लोग ट्रांसफर के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपील स्वीकार नहीं की जा रही है. यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो 28 से 30 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश रहेगा, उसके बाद आगे आंदोलन किया जाएगा.

आंदोलन की दी चेतावनी
मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष सुभाष पवार का कहना है कि हमारे दो पटवारियों को निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि उन्हें बिना उचित कारण दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है, इसलिए उनका निलंबन आदेश निरस्त किया जाए. हम पहले से ही मेटा डेटा कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराते रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और सीधे हमारे पटवारियों को निलंबित कर दिया गया. आमला का जो मुद्दा है, वहां पर हमारे तहसील अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर पटवारियों की मांगें अधिकारियों के समक्ष रखी गईं, लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो हम आंदोलन करेंगे.

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