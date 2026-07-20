/बैतूल में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की बेरहमी से मारपीट, भड़के व्यापारियों ने मांगी NSA की कार्रवाई

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Betul Petrol Pump Attack: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. खेड़ी सांवलीगढ़ में मौजूद पेट्रोल पंप पर बीती रात उस समय हड़कंप मच गया, जब करीब एक दर्जन नकाबपोश बदमाश अचानक पेट्रोल पंप परिसर में घुस आए और वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की. इतना ही नहीं उन्होंने परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी की. इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए.
इस घटना के बाद जिले के व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. व्यापारियों का कहना है कि बैतूल में लगातार चोरी, लूट, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारियों और आम लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. उनका आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके कारण बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.
अपराधियों में कानून का डर
वहीं व्यापारी संघ ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो जिलेभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. व्यापारियों ने मांग की है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) जैसी सख्त धाराएं लगाई जाएं. साथ ही उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई कर अपराधियों में कानून का डर पैदा किया जाए.
पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि मामला आपसी विवाद और पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल पंप के पास स्थित एक ढाबा संचालक और संबंधित लोगों के बीच पहले भी विवाद और मारपीट की घटनाएं हो चुकी थीं. जांच में यह बात सामने आई है कि इसी पुराने विवाद के चलते कुछ लोगों ने योजना बनाकर पेट्रोल पंप में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.
आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनुराग मालवीय को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस आगे क्या सख्त कदम उठाती है और क्या व्यापारी संघ की मांगों के अनुरूप कार्रवाई कर स्थिति को शांत कर पाती है, या फिर यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक तूल पकड़ता है.
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