/बैतूल में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की बेरहमी से मारपीट, भड़के व्यापारियों ने मांगी NSA की कार्रवाई

आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनुराग मालवीय को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस आगे क्या सख्त कदम उठाती है और क्या व्यापारी संघ की मांगों के अनुरूप कार्रवाई कर स्थिति को शांत कर पाती है, या फिर यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक तूल पकड़ता है.