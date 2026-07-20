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बैतूल में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की बेरहमी से मारपीट, भड़के व्यापारियों ने मांगी NSA की कार्रवाई

Betul News: बैतूल के खेड़ी सांवलीगढ़ में मौजूद पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ की. इसके बाद से व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. वहीं व्यापारी संघ ने 48 घंटे में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Written ByRupesh KumarEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 20, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:42 PM IST
बैतूल में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की बेरहमी से मारपीट, भड़के व्यापारियों ने मांगी NSA की कार्रवाई
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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