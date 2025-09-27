सुबह सड़क पर गूंजती रही मासूम की सिसकियां...मां-बाप ने रात में खत्म कर ली जिंदगी, मुलताई में छाया रहा सन्नाटा

Betul News: बैतूल जिले के पिपरिया गांव में एक घटना ने सभी को झकझोरकर रख दिया है. पारिवारिक विवाद के चलते एक दंपत्ति ने अपने 1.5 साल के मासूम को सड़क पर छोड़कर भूखा खेड़ी बांध में छलांग लगाकर आत्म हत्या कर ली.
Multai Suicide Case: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पारिवारिक कलह के चलते पति-पत्नी ने अपने डेढ़ वर्षीय मासूम बेटे को सड़क किनारे छोड़कर भूखा खेड़ी बांध में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मासूम सूनसान सड़क पर रोता बिलखता रहा.
मिली जानकारी के अनुसार, पिपरिया निवासी शुभम करदाते और उनकी पत्नी रोशनी शुक्रवार सुबह पैदल ही घर से निकले और दोनों छिंदवाड़ा मार्ग स्थित भूखा खेड़ी बांध पहुंचे. इस दौरान शुभम ने अपने मामा मुन्ना परिहार को फोन कर बुलाया था, लेकिन जब तक मुन्ना वहां पहुंचे, तब तक दंपत्ति अपने छोटे बेटे को सड़क किनारे छोड़कर पुल से कूद चुके थे.
जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही पुलिस और SDERF टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए. शवों को मुलताई अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. थाना प्रभारी देवकरण डहरिया ने बताया कि शुभम और रोशनी का करीब चार वर्ष पूर्व प्रेम विवाह हुआ था और उनका एक डेढ़ वर्षीय पुत्र भी है. प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद का सामने आया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)
