रात में रहें अलर्ट! ठंड आते ही घरों में घुस रहा ये खतरनाक सांप, बैतूल में मचा हड़कंप

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्यप्रदेश में ठंड का मौसम शुरू होते ही, लोगों को घरों में जहरीले सांपों के प्रवेश को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. बैतूल की शिवधाम कॉलोनी में बीती रात ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक एक 'कॉमन करैत' सांप एक घर के बाथरूम में घुस आया. मकान मालिक ने सांप को देखते ही तुरंत सर्प मित्र को फोन किया. सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचकर बिना किसी जोखिम के इस जहरीले सांप को बड़ी सावधानी से रेस्क्यू किया, जिसके बाद मकान मालिक ने राहत की सांस ली.

घर के बाथरूम में निकला सबसे जहरीला सांप

दरअसल, बैतूल जिले की शिवधाम कॉलोनी में ठंड की शुरुआत के साथ ही एक कॉमन करैत सांप घर के बाथरूम में घुस आया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया. मकान मालिक ने तुरंत सर्पमित्र को बुलाया, जिन्होंने सावधानीपूर्वक सांप का सफल रेस्क्यू किया. विशेषज्ञों के अनुसार, ठंड के मौसम में सांप गर्म स्थानों की तलाश में घरों में प्रवेश कर जाते हैं, खासतौर पर रात के समय. कॉमन करैत भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जिसका जहर तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है. लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसे मामलों में स्वयं पकड़ने की कोशिश न करें और तुरंत वन विभाग या सर्पमित्रों को सूचना दें.

सर्प विशेषज्ञों ने क्या कहा

सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के मौसम में कॉमन करैत जैसे सांप अक्सर बाहर की ठंड से बचने के लिए घरों की गर्म जगहों की तलाश में भीतर प्रवेश कर जाते हैं. रात के समय ये सांप खासकर उन स्थानों पर छिप सकते हैं जहाँ गर्माहट होती है, जैसे कि बिस्तर, रजाई या कपड़ों के ढेर के नीचे. यही कारण है कि ठंड के दिनों में सोते समय इन सांपों से खतरा बहुत बढ़ जाता है. विशेषज्ञों ने लोगों को कड़ा आगाह किया है कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा सांप दिखाई दे, तो वे अपनी ओर से उसे पकड़ने या भगाने की कोशिश बिल्कुल न करें. ऐसा करना जानलेवा हो सकता है.

