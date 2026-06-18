Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /बैतूल
  • /रागी कुकीज, पास्ता, नूडल्स और कुकरु कॉफी... स्टॉल देख गदगद हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- आदिवासियों से सीखनी चाहिए जीवनशैली

रागी कुकीज, पास्ता, नूडल्स और कुकरु कॉफी... स्टॉल देख गदगद हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- आदिवासियों से सीखनी चाहिए जीवनशैली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं. अपने प्रवास के पहले दिन उन्होंने बैतूल का दौरा किया. कार्यक्रम के मंच पर आने से पहले उन्होंने धार्मिक पवित्रता के प्रतीक और औषधीय गुणों से भरपूर रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 18, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:23 PM IST
रागी कुकीज, पास्ता, नूडल्स और कुकरु कॉफी... स्टॉल देख गदगद हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- आदिवासियों से सीखनी चाहिए जीवनशैली

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रागी कुकीज, नूडल्स और कुकरु कॉफी... स्टॉल देख गदगद हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
Draupadi Murmu11 min ago
2
mp news31 min ago
3
Mohan Yadav1 hr ago
4
Singrauli news1 hr ago
5
mp news3 hrs ago