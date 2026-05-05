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कभी सबसे साफ रहता था एमपी का ये रेलवे स्टेशन, अब बना बीमारियों का घर, सामने आई बड़ी वजह

Betul Railway Station News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का रेलवे स्टेशन पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है. यहां पर आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 05, 2026, 05:05 PM IST
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Betul Railway Station News
Betul Railway Station News

MP Cleanest Railway Station: देश में स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं. लेकिन बैतूल रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता के हाल इन दिनों बेहद खराब नजर आ रही है. रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले इस स्टेशन पर गंदगी और अव्यवस्था ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

रेलवे द्वारा स्टेशन की सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च कर नागपुर के ठेकेदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है. स्टेशन के प्लेटफॉर्म,वेटिंग एरिया और परिसर में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं.

रेल यात्रा का नारा खोखला
स्टेशन पर हालात ऐसे हैं, कि मानो कई दिनों से रेलवे स्टेशन की सफाई ही नहीं हुई हो. यात्रियों को मजबूरी में ट्रेन आने का इंतजार इसी गंदगी के बीच करना पड़ रहा, जिससे रेलवे का मुस्कान के साथ रेल यात्रा का नारा भी खोखला साबित हो रहा है.

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पहले साफ-सुथरा रहता था 
वहीं स्टेशन पर एक यात्री इंद्रप्रीत सिंग आहलूवालिया ने बताया कि बैतूल स्टेशन पहले पूरे रेल खंड में सबसे ज्यादा साफ-सुथरा रहता था. लेकिन अब गंदगी से हालात बिगड़ गए हैं और स्टेशन पर कुछ देर रुकना मुश्किल हो गया है.

स्टेशन पर गंदगी का अंबार
सैंकड़ों ट्रेनों के ठहराव वाले इस स्टेशन के हर कोने में गंदगी का अंबार लगा हुआ है. हालांकि, अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी अब भी बरकरार है. सफाई ठेकेदार के मैनेजर संतोष यादव का कहना है कि कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर सफाई नहीं हो पा रही है.

यात्रियों को भारी परेशानी
अब सवाल यह है कि आखिर कब तक यात्रियों को इस अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा और रेलवे कब इस ओर ठोस कदम उठाएगा. फिलहाल बैतूल रेलवे स्टेशन की स्थिति यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है.

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