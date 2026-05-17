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जलाशय में औंधे मुंह पड़ी लाश, ऊपर रखा भारी पेड़...बैतूल के इस खूनी खेल का पुलिस ने 24 घंटे में ऐसे किया पर्दाफाश

Betul Raju Uike Murder Case: मध्य प्रदेश के बैतूल में मजदूरी के पैसों के विवाद में 22 वर्षीय राजू उईके की हत्या कर शव को सेल्टिया जलाशय में छिपा दिया गया. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 17, 2026, 09:42 PM IST
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Betul Raju Uike Murder Case
Betul Raju Uike Murder Case

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां बोरदेही थाना क्षेत्र के सेल्टिया जलाशय में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है. 

मामला मजदूरी के पैसों के लेन-देन से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसने खूनी रूप ले लिया. 15 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि सेल्टिया जलाशय में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शव पानी में औंधे मुंह पड़ा था और उसे एक भारी पेड़ के तने के नीचे दबाकर छिपाया गया था.

हत्या की साजिश रची
मृतक की पहचान 22 वर्षीय राजू उईके के रूप में हुई, जो छिंदवाड़ा जिले का निवासी था. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने और शरीर पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है. जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपियों के बीच मजदूरी के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की साजिश रची.

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पुलिस जांच में जुटी
बताया जा रहा है कि 13 मई को शादी समारोह के बाद आरोपी राजू को अपने साथ ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को जलाशय में फेंककर पेड़ के तने के नीचे छिपा दिया गया. बोरदेही पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों में रुपेश कवडे, आयुष नर्रे, तेजीलाल उईके और एक बाल अपचारी बालक शामिल है. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

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