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MP में 5वीं-8वीं की आज से शुरू हुई पुनर्परीक्षा, 2.5 लाख छात्र होंगे शामिल, 23 जून तक चलेगी परीक्षा

MP Board 5th 8th Re exam 2026: मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनर्परीक्षा 16 जून से शुरू हो गई है. राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार यह परीक्षा 23 जून तक आयोजित की जाएगी. परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पूरे राज्य में 2,795 परीक्षा केंद्र बनाए हैं.

Written ByRupesh KumarEdited By:Pooja
Published: Jun 16, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:47 AM IST
MP में 5वीं-8वीं की आज से शुरू हुई पुनर्परीक्षा, 2.5 लाख छात्र होंगे शामिल, 23 जून तक चलेगी परीक्षा

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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