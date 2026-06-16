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MP Board 5th 8th Re exam 2026: मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनर्परीक्षा मंगलवार 16 जून से शुरू हो गई है. राज्यभर में करीब ढाई लाख विद्यार्थी आज से शुरू हो रही पुनर्परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. यह परीक्षा 16 जून से शुरू होकर 23 जून तक आयोजित की जाएगी.
ये मौका उन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है, जो मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हो सके थे या मुख्य परीक्ष में अनुपस्थित थे. ऐसे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से एक और अवसर दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी कक्षा में आगे बढ़ सकें. प्रदेशभर में इस पुनर्परीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. सभी संकुल केंद्रों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. वहीं नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है.
प्रदेश में 2,795 परीक्षा केंद्र बनाए गए
राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पूरे राज्य में 2,795 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. परीक्षाएं रोजाना सुबह 10:00 बजे शुरू होंगी. कक्षा 5 के 1.17 लाख से ज्यादा और कक्षा 8 के 1.32 लाख से ज्यादा छात्र दोबारा परीक्षा में शामिल होंगे. प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, इस बार उन्हें सीधे परीक्षा केंद्रों पर ही प्रिंट करने की व्यवस्था की गई है. केंद्र अधीक्षक परीक्षा पोर्टल से प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे और उन्हें वहीं प्रिंट करेंगे. इसके लिए सभी केंद्रों पर कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्याप्त A4 पेपर, टोनर और बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. परीक्षा से संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपलों और शिक्षकों को यह खास जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे दोबारा होने वाली परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें. उन्हें छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और परीक्षा में उनकी भागीदारी पक्की करने के लिए इंतजाम करने होंगे.
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