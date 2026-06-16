राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पूरे राज्य में 2,795 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. परीक्षाएं रोजाना सुबह 10:00 बजे शुरू होंगी. कक्षा 5 के 1.17 लाख से ज्यादा और कक्षा 8 के 1.32 लाख से ज्यादा छात्र दोबारा परीक्षा में शामिल होंगे. प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, इस बार उन्हें सीधे परीक्षा केंद्रों पर ही प्रिंट करने की व्यवस्था की गई है. केंद्र अधीक्षक परीक्षा पोर्टल से प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे और उन्हें वहीं प्रिंट करेंगे. इसके लिए सभी केंद्रों पर कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्याप्त A4 पेपर, टोनर और बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. परीक्षा से संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपलों और शिक्षकों को यह खास जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे दोबारा होने वाली परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें. उन्हें छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और परीक्षा में उनकी भागीदारी पक्की करने के लिए इंतजाम करने होंगे.