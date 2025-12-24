मुलताई में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क किनारे पलटी पिकअप, 20 से ज्यादा यात्री घायल

Road accident in Multai: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां टुरा बोरगांव गांव में दैत्या बाबा के पास यात्रियों से भरा एक पिकअप ट्रक अचानक बेकाबू होकर पलट गया. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी में लगभग 25 यात्री सवार थे. गाड़ी पलटने के तुरंत बाद अफरा-तफरी मच गई और और यात्रियों में चीख-पुकार शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि इस हादसे में पच्चीस लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच को गंभीर चोटें आई हैं.

सड़क किनारे पलटी तेज रफ्तार पिकअप

दरअसल, मुलताई पुलिस स्टेशन इलाके में खेड़ली बाज़ार रोड पर, टूरा बोरगांव गांव में दैत्य बाबा के पास एक पैसेंजर पिकअप ट्रक बेकाबू होकर पलट गया. इस हादसे में पच्चीस यात्री घायल हो गए, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिकअप ट्रक में लगभग 25 यात्री सवार थे. गाड़ी पलटने के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मदद की आवाज़ें सुनकर आस-पास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाने में मदद की. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

हादसे की जानकारी मिलते ही तीन 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं, और सभी घायलों को इलाज के लिए मुलताई के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनकी हालत के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे के बाद मची चीख-पुकार

बताया जा रहा है कि हादसे के समय पिकअप ट्रक में लगभग 25 यात्री सवार थे. जैसे ही गाड़ी पलटी, चीख-पुकार मच गई और लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे. गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को मलबे से बाहर निकाला. सूचना मिलते ही तीन 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को मुलताई के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गईं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!