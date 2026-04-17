बैतूल में 'भट्टी' बने स्कूल, 42 डिग्री पारे में तड़प रहे मासूम, टीन शेड के नीचे कट रही दोपहर

Ravages of Extreme Heat-मध्यप्रदेश में सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. लगातार बढ़ रहा पारा अब लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है. बढ़ती गर्मी के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है. प्रदेश के बैतूल जिले में लगातार बढ़ती गर्मी अब स्कूली और आंगनवाड़ी के मासूम बच्चों पर भारी पड़ने लगी है. यहां तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच चुका है. ऐसे में बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्कूलों के समय में बदलाव की मांग तेज कर दी है.

तपती गर्मी में स्कूलों का संचालन

बैतूल जिले में भीषण गर्मी और तेज गर्म हवाओं के बीच स्कूलों और आंगनवाड़ी का संचालन अभी भी सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक किया जा रहा है. इस तपती गर्मी में छोटे-छोटे बच्चे मजबूरी में स्कूल जाने को विवश हैं. भीषण गर्मी में बच्चे स्कूल और आंगनवाड़ी में दिनभर बैठने को मजबूर हैं.

पंखों और कूलर की नहीं है व्यवस्था

जिले में कई शासकीय स्कूलों की हालत औह भी चिंताजनक है, जहां टीन शेड की छतों के कारण कक्षाएं जैसी गर्म हो जाती हैं. न तो पर्याप्त पंखों की व्यवस्था है और न ही कूलर जैसी कोई सुविधा है. गर्मी के इस प्रकोप में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में लू, डायरिया और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है.

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स्कूलों के समय में बदलाव की मांग

सूरज की तपिश के बीच अभिभावकों और छात्रों ने मांग की की है कि प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक की कक्षाएं सुबह की पाली में संचालित की जाएं, ताकि बच्चों को थोड़ी राहत मिल सके. वहीं शिक्षकों भी इस बात को मान रहे हैं कि इतनी गर्मी में बच्चों का बैठना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में सुबह के समय स्कूल लगना चाहिए.

जल्द होगा समय में बदलाव

इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा और सुबह की पाली में कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए जाएंगे.

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