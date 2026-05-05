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धमाकों से दहला कोयलारी गांव! पानी पीने गए गोवंश को परोसा गया 'मौत का गोला', तड़प-तड़प कर निकले प्राण

Betul News: बैतूल के कोयलारी गांव में आटे के गोलों में विस्फोटक मिलाकर रखने से 3 गोवंश की मौत हो गई और 8 घायल हैं. घटना के बाद गांव में आक्रोश है, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 05, 2026, 11:01 PM IST
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Koylari Village Cow Death
Koylari Village Cow Death

Koylari Village Cow Death: बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोयलारी में एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां अज्ञात विस्फोटक पदार्थ खाने से 11 गोवंश प्रभावित हो गए. इनमें से 3 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों के मुंह फट जाने से उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. इस घटना के बाद गांव में दहशत और दुख का माहौल है, वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है.

ग्रामीणों के अनुसार, गांव के पास बने डेम पर रोज की तरह गोवंश पानी पीने पहुंचे थे. इसी दौरान अचानक जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी. जब लोग मौके पर पहुंचे, तो कई गोवंश तड़पते हुए मिले. आशंका जताई जा रही है कि डेम के किनारे आटे के गोलों में विस्फोटक सामग्री मिलाकर रखी गई थी, जिसे खाने से यह हादसा हुआ. इस क्रूर हरकत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

मामले की जांच जारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) मौके पर पहुंच गया. टीम ने इलाके की जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया जा रहा है. पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर मौजूद है, जो घायल गोवंश का इलाज कर रही है. प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रहा है, ताकि दोषियों तक जल्द पहुंचा जा सके.

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गांव में डर का माहौल
घटना के बाद गांव में डर और गुस्से का माहौल है. ग्रामीणों ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अमानवीय घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

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