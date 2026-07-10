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बैतूल में दोस्ती शर्मसार: दोस्त ने दोस्त का हाथ-पैर बांधकर बनाकर बेरहमी से पीटा, पिलाया नाले का गंदा पानी

बैतूल जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां दोस्ती के नाम पर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं. रुपयों के लेनदेन के विवाद में एक लड़के को उसके ही साथियों ने पहले हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से डंडों से पीटा और फिर जबरन गंदे नाले का पानी पिलाया.

Written ByRupesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:17 PM IST
बैतूल में दोस्ती शर्मसार: दोस्त ने दोस्त का हाथ-पैर बांधकर बनाकर बेरहमी से पीटा, पिलाया नाले का गंदा पानी

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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