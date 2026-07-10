/बैतूल में दोस्ती शर्मसार: दोस्त ने दोस्त का हाथ-पैर बांधकर बनाकर बेरहमी से पीटा, पिलाया नाले का गंदा पानी

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक बेहद क्रूर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैसों के मामूली विवाद में दोस्ती के रिश्ते को पूरी तरह कलंकित कर दिया गया. बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनाघाटी के जंगलों में एक युवक को उसके ही दोस्तों ने न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उसे जबरन नाले का गंदा पानी पीने पर भी मजबूर किया. इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.