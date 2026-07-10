/बैतूल में दोस्ती शर्मसार: दोस्त ने दोस्त का हाथ-पैर बांधकर बनाकर बेरहमी से पीटा, पिलाया नाले का गंदा पानी

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक बेहद क्रूर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैसों के मामूली विवाद में दोस्ती के रिश्ते को पूरी तरह कलंकित कर दिया गया. बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनाघाटी के जंगलों में एक युवक को उसके ही दोस्तों ने न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उसे जबरन नाले का गंदा पानी पीने पर भी मजबूर किया. इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, धानियाजाम गांव का रहने वाला पीड़ित युवक नंदन धुर्वे और मुख्य आरोपी आकाश मर्सकोले कुछ समय पहले जिले से बाहर किसी कंपनी में काम करने गए थे. वहां दोनों के बीच पैसों के लेनदेन और कुछ पुरानी बातों को लेकर गाली-गलौज और विवाद हुआ था. इसी बात का बदला लेने के लिए आकाश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची.
हाथ-पैर बांधकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई
कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया के मुताबिक, नंदन जब वापस आया और बस स्टैंड पर उतरा, तो आरोपी आकाश उसे पहचान का होने के नाते नाश्ता कराने के बहाने अपने साथ ले गया. इसके बाद आरोपी नंदन को बहला-फुसलाकर सोनाघाटी के सुनसान जंगल की तरफ ले गए. वहां रात के अंधेरे में तीनों आरोपियों ने नंदन के हाथ-पैर बांध दिए और लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी.
जबरन पिलाया नाले का गंदा पानी
हैवानियत यहीं नहीं रुकी, आरोपियों ने नंदन को प्रताड़ित करने की सारी हदें पार कर दीं. मारपीट के दौरान जब पीड़ित बेहाल हो गया, तो आरोपियों ने उसे जबरन पास के ही एक नाले का गंदा पानी पिलाया. इस पूरी वारदात के दौरान आरोपी लगातार पीड़ित के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते रहे और इस क्रूरता का बाकायदा एक वीडियो भी तैयार किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपियों की तलाश जारी
घटना के बाद डरे-सहमे पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने वायरल वीडियो और पीड़ित के बयानों को गंभीरता से लेते हुए आकाश मर्सकोले सहित उसके तीन दोस्तों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया, 'फरयादी नंदन सिंह धुर्वे की रिपोर्ट पर उसके तीन दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पैसों के पुराने लेनदेन को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस मामले की गहन विवेचना कर रही है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.'
इस दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर समाज में आपसी भरोसे और कानून के इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.