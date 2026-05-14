एमपी में सोयाबीन ने बदली किसानों की किस्मत! 1 महीने में बढ़े 2500 रुपए दाम, मंडियों में रिकॉर्ड तेजी

Betul Farmer News: बैतूल में किसानों का पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन इन दिनों मंडियों में बढ़े हुए दामों की वजह से चर्चाओं में है. सोयाबीन एक माह पहले 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रही थी, उसमें अचानक उछाल देखने को मिला है. आज बैतूल की कृषि उपज मंडी बडोरा में सोयाबीन की उच्चतम बोली 7440 रुपए लगाई गई. यानी 1 महीने में सोयाबीन के दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़े हैं, जिससे जिन किसानों के पास सोयाबीन रखा हुआ है, उन्हें बड़ा लाभ मिल रहा है.

हालांकि, सोयाबीन की आवक में गिरावट जरूर देखी गई है. बडोरा मंडी में मौजूदा समय में 1000 बोरे सोयाबीन की आवक हो रही है. वहीं, जानकारों की मानें तो आवक कम होने और मांग अधिक होने के कारण कीमतों को मजबूती मिल रही है. तेल मिलों द्वारा की जा रही लगातार खरीदारी से सोयाबीन के दाम आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं खरीफ सीजन भी आने वाला है, ऐसे में सोयाबीन के दामों में और अधिक उछाल आने की संभावना है.

खाद्य तेलों के दाम बढ़ेंगे

सरकार ने सोयाबीन का 5328 रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन मौजूदा समय में मंडी में किसानों को सोयाबीन के अच्छे दाम मिल रहे हैं. वहीं मंडी में सोयाबीन के दाम बढ़ने का असर तेल मिलों में दिखाई देगा और खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ सकते हैं.

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2000 से ज्यादा बढ़े दाम

मंडी में बाजपुर से सोयाबीन लेकर आए किसान गोंदू ने बताया कि एक माह पहले जब उन्होंने मंडी में सोयाबीन के दाम पता किए थे, तब 5200 रुपए के आसपास दाम बताए जा रहे थे, लेकिन अब दाम 2000 रुपए से अधिक बढ़ चुके हैं। उनकी सोयाबीन आज मंडी में 7300 रुपए प्रति क्विंटल बिकी है.

सोयाबीन की आवक कम

बडोरा कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक प्रदीप उईके के अनुसार, सोयाबीन के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. मंडी में आज सबसे ऊंची बोली 7440 रुपए प्रति क्विंटल लगी है, लेकिन सोयाबीन की आवक जरूर कम हुई है. मौजूदा समय में मंडी में सोयाबीन करीब 1000 बोरे के आसपास आ रही है.

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