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SP ऑफिस में 'हाई वोल्टेज ड्रामा'! एक ही घर की दो महिलाओं ने खाया जहर, छत पर चढ़कर जमकर काटा बवाल

Betul SP Office High Drama: बैतूल एसपी कार्यालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पारदी ढाना निवासी नगमा सोलंकी नाम की महिला कार्यालय की छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। महिला ने कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ भी पी लिया था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:03 PM IST
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Betul SP Office High Drama
Betul SP Office High Drama

Betul News: बैतूल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां एसपी ऑफिस परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला अचानक छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी. दरअसल, यह पूरा मामला बैतूल एसपी कार्यालय का है, जहां शाम करीब 6 बजे पारदी ढाना निवासी नगमा सोलंकी अचानक ऑफिस की छत पर चढ़ गई.

बताया जा रहा है कि महिला ने छत पर लगे टावर का गेट अंदर से बंद कर लिया और नीचे कूदने की धमकी देने लगी जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, महिला अपने साथ एक बोतल में कोई जहरीला तरल पदार्थ लेकर पहुंची थी, जिसे उसने कथित तौर पर पी भी लिया.

मौके पर मौजूद लोगों ने पेट्रोल जैसी तेज गंध आने की बात भी कही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया. बताया जा रहा है कि महिला पैराफिट दीवार के बाहर पैर लटकाकर खड़ी थी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था.

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महिला को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसे आईसीयू में रखा गया है. फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि महिला के पति लखन ने आरोप लगाया है कि उनके ढाने में रहने वाले कुछ लोग परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. यही नहीं उनकी दूसरी पत्नी ने भी कुछ ही घंटे पहले जहरीला पदार्थ पी लिया था जिसे शाम करीब 5 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया. यानि एक ही परिवार की दो महिलाओं द्वारा जहर पीने की इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. 

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. दोनों महिलाओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इस सनसनीखेज घटनाक्रम के पीछे की असली वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है. दोनों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. एक ही परिवार की दो महिलाओं द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या है इसके पीछे की असली वजह,ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

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