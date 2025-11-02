Advertisement
बैतूल में धार्मिक जुलूस पर पथराव, तनाव का माहौल, हिंदू संगठनों ने घेरा थाना

Betul News: बैतूल जिले के आमला में काली माता के विसर्जन जुलूस पर अचानक पथराव हो गया, जिससे बजरंग दल कार्यकर्ता सहित कई लोग घायल हुए. घटना पीर मंजिल क्षेत्र में हुई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:04 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के आमला में काली माता के विसर्जन जुलूस पर पथराव की एक गंभीर घटना सामने आई है. नव युवा काली समिति बोड़खी द्वारा निकाली जा रही यह शोभायात्रा जैसे ही आमला शहर के पीर मंजिल क्षेत्र के पास पहुंची, तभी दुकानों के पीछे छिपे कुछ अज्ञात लोगों ने जुलूस पर अचानक पथराव शुरू कर दिया. इस हमले में जुलूस में शामिल बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रफुल्ल सिंह तोमर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया. कुछ अन्य लोगों को भी पत्थर लगने की जानकारी है.

दरअसल, आमला में शनिवार शाम काली माता के विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी. नव युवा काली समिति बोड़खी द्वारा स्थापित प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे. जैसे ही जुलूस आमला के पीर मंजिल क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी दुकानों के पीछे से कुछ लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया. इससे जुलूस में भगदड़ मच गई और बजरंग दल कार्यकर्ता प्रफुल्ल सिंह तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके साथ कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं.

हिंदू संगठनों ने घेरा थाना
घटना के बाद हिंदू संगठन गुस्से में आ गए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आमला थाने पहुंचकर घेराव करने लगे. मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है और पत्थर फेंकने वालों की पहचान कर रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

