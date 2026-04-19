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आदिवासी इलाकों में खतरनाक जंग से लड रहे सांदीपनी स्कूल के छात्र, हर रोज कर रहे जोखिम भरा सफर

Sandipani School News: मध्य प्रदेश में आदिवासी ब्लॉकों में खोले गए सांदीपनी स्कूलों में परिवहन सुविधा की कमी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है. कई स्कूलों को मर्ज करने के कारण छात्रों को दूर स्थित स्कूलों तक पहुंचने के लिए लंबी और जोखिम भरी दूरी तय करनी पड़ रही है.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 19, 2026, 03:09 PM IST
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Sandipani School News
Sandipani School News

Betul School News: मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सांदीपनी स्कूल खोले हैं. जहां सर्वसुविधायुक्त शिक्षा छात्रों को उपलब्ध करवाई जा रही है. लेकिन ट्राइबल ब्लॉकों में खोले गए सांदीपनी स्कूल में एक बड़ी खामी देखने को मिली, जिसका दुष्प्रभाव छात्रों पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं, छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.  

दरअसल, प्रदेश में 89 आदिवासी ब्लॉकों में सांदीपनी स्कूल संचालित किए गए हैं. जिसमें इलाके के कई स्कूलों को मर्ज करके सांदीपनी स्कूल खोले गए हैं. ऐसे में जो स्कूल बंद किए गए हैं, उनके छात्रों को सांदीपनी स्कूल आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. सामान्य ब्लॉक में खोले गए सांदीपनी स्कूलों में बसों की सुविधा सरकार ने कर रखी है, लेकिन प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य ब्लॉकों में सांदीपनी स्कूल खोले तो गए हैं, लेकिन यहां पर बसों की सुविधा नहीं है.  

बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर फुलगोहान गांव में सांदीपनी स्कूल खोला गhttps://zeenews.india.com/hindi/india/madhya-pradesh-chhattisgarhया है, जिससे घोड़ाडोंगरी के छात्रावास में पढ़ने वाले छात्र और आसपास के इलाकों में रहने वाले छात्रों को स्कूल पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह जल्दी उठकर 4 किलोमीटर का जोखिम भरा सफर छात्र-छात्राओं को तय करना पड़ रहा है. जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की संभावनाएं छात्रों और उनके अभिभावकों को सताती रहती हैं.  

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सांदीपनी स्कूल की समस्या
क्योंकि जिस इलाके में सांदीपनी स्कूल खोला गया, वहां गिट्टी क्रेशर संचालित है, जिससे सड़कों पर भारी वाहनों का आना-जाना लगा रहता है. ऐसे में किसी दिन बड़ी दुर्घटना घट सकती है और छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है. यह केवल एक अकेले बैतूल जिले की समस्या नहीं है. यह पूरे प्रदेश के आदिवासी ब्लॉकों में खोले गए सांदीपनी स्कूल की समस्या है, जहां छात्रों को स्कूल पहुंचने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. छात्र और पालक स्कूल बसों की मांग कर रहे हैं. वहीं छात्रों को स्कूल पहुंचने के लिए घंटों पहले निकलना पड़ता है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.  

हादसों का सता रहा डर
साथ ही दुर्घटना का डर हमेशा सताता है. इस मामले में जब हमने घोड़ाडोंगरी विधायक गंगा ऊईके से बात की, तो उन्होंने बताया कि फुलगोहान के सांदीपनी स्कूल में दो छात्रावास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनका टेंडर भी हो चुका है और जल्द ही इनका निर्माण कार्य शुरू होगा और तय समय सीमा में यहां पर छात्रावास संचालित हो जाएंगे. जिससे छात्रों की समस्या खत्म हो जाएगी. मौजूदा समय में जो छात्रों को समस्या हो रही है, उसके लिए अधिकारियों से चर्चा की है और बसों की व्यवस्था करवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे छात्रों को कोई परेशानी ना हो.

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