'पहले शिक्षकों को हटाओ...', बैतूल में छात्रों ने किया स्कूल का बहिष्कार, ग्रामीणों ने रखी बड़ी मांग; जानिए पूरा मामला

छात्रों ने किया स्कूल का बहिष्कार

इन अव्यवस्थित हालात से परेशान होकर सैकड़ों छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार किया है. अभिभावकों ने साफ कहा है कि जब तक दोनों शिक्षकों को हटाया नहीं जाता और उचित व्यवस्था व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे. इस बीच, हालात की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. अधिकारियों का कहना है कि बेहरा सेकेंडरी स्कूल का दौरा करने और मामले की गहन जांच करने के लिए एक टीम गठित की गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों के अनुसार जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.