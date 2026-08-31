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'पहले शिक्षकों को हटाओ...', बैतूल में छात्रों ने किया स्कूल का बहिष्कार, ग्रामीणों ने रखी बड़ी मांग; जानिए पूरा मामला

Betul News: बैतूल जिले के बेहड़ा मिडिल स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों के मनमाने व्यवहार और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान होकर स्कूल का बहिष्कार किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि दो शिक्षक अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है.

Written ByRupesh KumarEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 31, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:16 PM IST
'पहले शिक्षकों को हटाओ...', बैतूल में छात्रों ने किया स्कूल का बहिष्कार, ग्रामीणों ने रखी बड़ी मांग; जानिए पूरा मामला

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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