'पहले शिक्षकों को हटाओ...', बैतूल में छात्रों ने किया स्कूल का बहिष्कार, ग्रामीणों ने रखी बड़ी मांग; जानिए पूरा मामला

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर विकासखंड में स्थित बेहड़ा माध्यमिक शाला में शिक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. स्कूल में फैली अव्यवस्था और शिक्षकों के मनमाने व्यवहार से नाराज होकर छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया है. सोमवार को तो सैकड़ों छात्र स्कूल आए ही नहीं. ग्रामीणों ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें हटाने की मांग की है. उनका आरोप है कि स्कूल में तैनात शिक्षक, लालाराम कास्दे और कमल सोनी अपनी मर्ज़ी से स्कूल आते-जाते हैं. ग्रामीणों के अनुसार, ये शिक्षक कई-कई दिनों तक गायब रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
ग्रामाणों ने उठाए सवाल
ग्रामीणों ने स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि बिजली, बैठने की सही व्यवस्था, साफ-सफाई और मिड-डे मील जैसी जरूरी सुविधाओं को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है. इसका बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य, दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दिन पहले स्कूल में एक छात्र का हाथ टूट गया था, फिर भी शिक्षकों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया. इस घटना के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता में काफी नाराजगी है.
छात्रों ने किया स्कूल का बहिष्कार
इन अव्यवस्थित हालात से परेशान होकर सैकड़ों छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार किया है. अभिभावकों ने साफ कहा है कि जब तक दोनों शिक्षकों को हटाया नहीं जाता और उचित व्यवस्था व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे. इस बीच, हालात की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. अधिकारियों का कहना है कि बेहरा सेकेंडरी स्कूल का दौरा करने और मामले की गहन जांच करने के लिए एक टीम गठित की गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों के अनुसार जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा विभाग की जांच पर टिकी नजरें
अब सबकी नजरें शिक्षा विभाग की जांच पर टिकी हैं. यह तो समय ही बताएगा कि की गई कार्रवाई के बाद बेहडा स्कूल में कक्षाएं फिर से शुरू होंगी या छात्रों का बहिष्कार एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा.
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