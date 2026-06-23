फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ दिखावा

आग से सुरक्षा के उपाय बस दिखावा हैं. कई संस्थानों में 2018 में एक्सपायर हो चुके फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने वाले यंत्र) अभी भी दीवारों पर टंगे हुए हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में वे किसी काम के नहीं रह जाते. इसके अलावा ज्यादातर कोचिंग सेंटर बहुमंजिला इमारतों की दूसरी या तीसरी मंजिल पर चलते हैं, जहां आने-जाने के लिए सिर्फ एक ही संकरी सीढ़ी होती है. कुछ जगहों पर तो आग से सुरक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं है, जबकि कुछ जगहों पर सैकड़ों छात्रों के लिए सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर है और वह भी एक्सपायर हो चुका है.