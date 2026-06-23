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बैतूल में बड़े हादसे का इंतजार? कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा ताक पर, लखनऊ घटना से भी नहीं लिया सबक

Betul News: लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 15 छात्रों की मौत के बावजूद बैतूल के कोचिंग संस्थान कोई सबक सीखने को तैयार नहीं दिखते. जी मीडिया की जमीनी पड़ताल से खुलासा हुआ है कि बैतूल के कई कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी के उपाय महज दिखावा हैं.

Written ByRupesh KumarEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 23, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:13 PM IST
बैतूल में बड़े हादसे का इंतजार? कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा ताक पर, लखनऊ घटना से भी नहीं लिया सबक

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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