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Betul News: लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 छात्रों की दुखद मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस घटना और पहले हुई ऐसी घटनाओं से कोई सबक सीखा गया है? जब जी मीडिया ने मध्य प्रदेश के बैतूल में कोचिंग संस्थानों की जमीनी हकीकत की पड़ताल की, तो जो बातें सामने आईं, वे चौंकाने वाली और चिंताजनक थीं. ऐसा लगता है कि बैतूल में चल रहे कई कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा पूरी तरह से भगवान के भरोसे छोड़ दी गई है.
फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ दिखावा
आग से सुरक्षा के उपाय बस दिखावा हैं. कई संस्थानों में 2018 में एक्सपायर हो चुके फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने वाले यंत्र) अभी भी दीवारों पर टंगे हुए हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में वे किसी काम के नहीं रह जाते. इसके अलावा ज्यादातर कोचिंग सेंटर बहुमंजिला इमारतों की दूसरी या तीसरी मंजिल पर चलते हैं, जहां आने-जाने के लिए सिर्फ एक ही संकरी सीढ़ी होती है. कुछ जगहों पर तो आग से सुरक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं है, जबकि कुछ जगहों पर सैकड़ों छात्रों के लिए सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर है और वह भी एक्सपायर हो चुका है.
आपातकालीन निकासी का कोई इंतजाम नहीं
आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका मतलब है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में वहां से निकलना लगभग नामुमकिन होगा. जब ज़ी मीडिया की टीम ने बैतूल के दो बड़े कोचिंग संस्थानों का दौरा किया, तो यह साफ हो गया कि सुरक्षा नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था. न तो संस्थान चलाने वाले इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही नगरपालिका कोई सख्ती दिखा रही है.
बैतूल में बड़े हादसे का इंतजार?
बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या लखनऊ जैसी घटना होने के बाद ही बैतूल में कोई कार्रवाई की जाएगी? कोचिंग सेंटर चलाने वालों की लापरवाही और प्रशासन की चुप्पी बैतूल के छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. यह सुनिश्चित करने के लिए समय रहते कड़े कदम उठाने की जरूरत है कि लखनऊ जैसी घटना बैतूल में न दोहराई जाए.
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