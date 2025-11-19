मुलताई के निजी स्कूल में साढ़े तीन साल के मासूम पर शिक्षक की 'हैवानियत', 2 दिनों तक की बेरहमी से मारपीट

MP News-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई शहर में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां ओम साईं पब्लिक स्कूल में मात्र साढ़े तीन साल के मासूम शिवांश देशमुख के साथ शिक्षक द्वारा दो दिन तक अमानवीय व्यवहार और मारपीट किए जाने का आरोप लगा है. यह मामला मामला सामने आने के बाद माता-पिता और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. बच्चे के परिजनों ने आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

बच्चे के साथ किया अमानवीय व्यवहार

परिजनों के अनुसार, घटना 17 नवंबर से शुरू हुई, जब सकूल में पढ़ने वाले नन्हे शिवांश को शिक्षक ने कथित रूप से सिर पर जोर से मारा और पूरे दिन उसे क्लास से बाहर घुटने टेककर खड़ा रखा. बच्चे की उम्र को देखते हुए यह सजा न केवल क्रूर बल्कि कानूनन भी अपराध है. परिवार का कहना है कि मासूम मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह डर गया है और बार-बार रोते हुए घटना के बारे में बता रहा है.

शिक्षक के डर से सहम गया बच्चा

आरोपों के अनुसार, यह यहीं नहीं रुका. 18 नवंबर को भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार दोहराया गया. परिजनों के अनुसार, शिक्षक ने उसे फिर से घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और सिर पर चोट पहुंचाई. दो दिनों तक लगातार हुई इस मारपीट से बच्चे के सिर और घुटनों पर निशान भी दिखाई दे रहे हैं. परिवार ने बताया कि शिवांश अब स्कूल का नाम लेते ही डर के मारे सहम जाता है. बच्चे के पिता अजीत देशमुख ने बताया कि हमारे तीन साल के बच्चे को ऐसे पीटना इंसानियत के खिलाफ है. यह अमानवीय कृत्य है, और हम अपने बेटे के लिए न्याय चाहते हैं. स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द की जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

तीन सदस्यीय जांच दल गठित

परिजनों के विरोध के बाद वे बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही, कुप्रबंधन और बच्चों के प्रति असंवेदनशीलता के आरोप लगाए. इसके बाद मामला प्रशासन और पुलिस तक पहुंच गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए BEO मुलताई ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है, जो पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी. टीम स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, कक्षा के अन्य बच्चों और परिजनों के बयान दर्ज करेगी. इसके अलावा पुलिस ने भी परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

