बैतूल में मास्टर साहब निकले झोलाछाप डॉक्टर, स्कूल छोड़ चलाते थे क्लिनिक, स्वास्थ विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा

Betul News: बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में एक सरकारी शिक्षक अपने घर पर अवैध रूप से झोलाछाप क्लिनिक चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है.शिक्षक स्कूल के समय में ग्रामीणों का इलाज करके उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:53 PM IST
Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से स्वास्थ्य और शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ऐसा शिक्षक मिला है जो सरकारी वेतन तो लेता है, लेकिन स्कूल की बजाय क्लीनिक चलाता है. वह रोज़ाना ग्रामीणों की जान जोखिम में डाल रहा था. मामला घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के चिखलपाटी गांव का है. कुंडीखेड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रघुनाथ फौजदार ने अपने घर में ही अवैध क्लीनिक खोल रखा था. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल के समय में जब उसके घर पर छापा मारा तो रघुनाथ एक मरीज का इलाज करते रंगे हाथों पकड़ा गया.

यह भी पढ़ें: कंबल वाले बाबा के दरबार पर प्रशासन ने लगाया ताला, बिना अनुमति चल रहा था चमत्कारी इलाज

 

जांच के दौरान टीम को भारी मात्रा में दवाइयां, इंजेक्शन, ड्रिप सेट और बायोवेस्ट मिला. पूछताछ में रघुनाथ फौजदार ने स्वीकार किया कि वह पिछले आठ सालों से डॉक्टरी कर रहा है. हालांकि, उसके पास न तो मेडिकल की कोई डिग्री है और न ही वह कोई पंजीकृत डॉक्टर है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई डॉक्टर न होने के कारण वे सभी बीमारियों का इलाज उसी से करवाते हैं और  रघुनाथ खुद को डॉक्टर बताकर दवा देते हैं. 

स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट
स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिक से बरामद दवाओं और उपकरणों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है. जांच जारी है. लेकिन अभी तक किसी को निलंबित या गिरफ्तार नहीं किया गया है. बता दें कि हाल ही में परासिया में डॉ.सोनी और ज्योति सोनी द्वारा इस्तेमाल की गई कफ सिरप से 26 मासूम बच्चों की मौत. अब बैतूल का यह मामला एक बार फिर प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है. ( रिपोर्ट- रूपेश कुमार)

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

