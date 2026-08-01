एक ही रात में बैतूल के 5 मंदिरों में चोरी! घरों के दरवाजे बाहर से लॉक कर शातिर चोर ने दिया अंजाम

मिली जानकारी के मुताबिक, चोर ने प्राचीन शिव मंदिर भैंसदेही, देवी मंदिर भैंसदेही, प्राचीन दुर्गा मंदिर चिचोलीढाना, राधा-कृष्ण मंदिर चिचोलीढाना सहित कुल पांच मंदिरों को निशाना बनाया. देर रात हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह पुजारी और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और ताले टूटे व सामान गायब मिला.



स्थानीय लोगों में आक्रोश

घटना के बाद मंदिर समितियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया. लोगों ने थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की. लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने से उनकी आस्था को ठेस पहुंची है और क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है.