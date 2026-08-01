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एक ही रात में बैतूल के 5 मंदिरों में चोरी! घरों के दरवाजे बाहर से लॉक कर शातिर चोर ने दिया अंजाम

Betul Temple News: बैतूल जिले में चोरों का आतंक लगातार बना हुआ है. चोरों ने एक ही रात में इलाके के 6 मंदिरों को निशाना बनाया है. इस सनसनीखेज घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Written ByRupesh KumarEdited ByManish kushawah
Published: Aug 01, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:47 PM IST
एक ही रात में बैतूल के 5 मंदिरों में चोरी! घरों के दरवाजे बाहर से लॉक कर शातिर चोर ने दिया अंजाम
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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