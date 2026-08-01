एक ही रात में बैतूल के 5 मंदिरों में चोरी! घरों के दरवाजे बाहर से लॉक कर शातिर चोर ने दिया अंजाम

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Betul Temple Theft Case: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही नगर और चिचोलीढाना क्षेत्र में एक ही रात में पांच प्रमुख मंदिरों में चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. हैरानी की बात यह है कि शातिर चोर ने वारदात को अंजाम देने से पहले आसपास के घरों के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर निकलकर उसका विरोध न कर सके.
मिली जानकारी के मुताबिक, चोर ने प्राचीन शिव मंदिर भैंसदेही, देवी मंदिर भैंसदेही, प्राचीन दुर्गा मंदिर चिचोलीढाना, राधा-कृष्ण मंदिर चिचोलीढाना सहित कुल पांच मंदिरों को निशाना बनाया. देर रात हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह पुजारी और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और ताले टूटे व सामान गायब मिला.
स्थानीय लोगों में आक्रोश
घटना के बाद मंदिर समितियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया. लोगों ने थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की. लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने से उनकी आस्था को ठेस पहुंची है और क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है.
FSL टीम को बुलाया गया
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया. टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट सहित कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मंदिरों के आसपास घूमता हुआ नजर आया है.
मामले की चल रही जांच
पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. एफएसएल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
पेटी में कितने रुपए होंगे
शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष अंकुश राठौर ने बताया कि डेढ़ बजे से लेकर ढाई बजे के बीच चोरी हुई है. जब चार बजे सुबह पुजारी मंदिर में पहुंचे तो देखा उसके ताले टूटे दिखे, गेट खुले दिखे. उन्होंने बताया कि मंदिर में मंदिर में तीन दान पेटी थी, जिसमें दो दान पेटियों को तोड़ दिया, लेकिन एक पेटी के वैसे ही रखे रहने दिया. आगे बताया कि दान पेटियों में लगभग 50-60 रुपए होंगे.
कितने मंदिरों में हुई चोरी
उन्होंने बताया सुबह जब पुजारी ने फोन किया, तो मैने फिर डायल 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई. उसके बाद पुलिस ने सीनाकत और बैतूल से एसएफएल टीम को बुलाकर सबूतों को इकट्ठा किया. इस प्रकार लगभग केवल भैसदेई में एक ही मंदिर नहीं छह मंदिर में चोरी हुई है. उन्होंने बताया कि यहां छह मंदिर हैं, सभी छह मंदिरों की सीसीटीवी उपलब्ध है, जो पुलिस को सौंप दी है.
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