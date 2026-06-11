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Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई शहर से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के रिसाव से जानलेवा हादसा हो गया. इस भयानक हादसे में दो भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है.
दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
दरअसल, मुलताई में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस जमा होने से दो भाइयों की मौत से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक संजय पंवार टैंक में उतरे और गैस की चपेट में आ गए. उन्हें बचाने के लिए उनके बड़े भाई विजय पंवार भी नीचे उतरे, लेकिन वे भी बेहोश हो गए. जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, तो एक साथी कर्मचारी मुकेश परिहार टैंक में उतरे और उन्होंने दोनों भाइयों को बेहोश पाया. हालांकि वे भी गैस से प्रभावित हो गए. इस घटना के बाद एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई.
लंबे समय से सील था टैंक
शुरुआती जांच से पता चला है कि टैंक लंबे समय से सील था, जिससे उसमें जहरीली गैस जमा हो गई थी. डॉक्टरों को आशंका है कि मौत दम घुटने और जहरीली गैस के संपर्क में आने से हुई है. हालांकि, मौत की सही वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा.
इलाके में फैली सनसनी
इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी लेने के लिए सीनियर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक मुलताई के भगत सिंह वार्ड में ओमप्रकाश परमंडल के घर पर सेप्टिक टैंक बनाने का काम चल रहा था. डिवटिया गांव के रहने वाले विजय पंवार और उनके छोटे भाई संजय पंवार ने टैंक के लिए शटरिंग का काम किया था. बुधवार को संजय शटरिंग हटाने के लिए टैंक में उतरे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आए. फिर विजय भी उसे देखने के लिए टैंक में उतरा लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल पाया.
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