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बैतूल में सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस, दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, तीसरा शख्स अस्पताल में भर्ती

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई शहर में बन रहे एक सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस लीक होने से दो भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों को निकालने गया तीसरा शख्स वेंटिलेटर पर है.

Written ByRupesh KumarEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 11, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:39 AM IST
बैतूल में सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस, दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, तीसरा शख्स अस्पताल में भर्ती

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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