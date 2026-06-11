दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

दरअसल, मुलताई में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस जमा होने से दो भाइयों की मौत से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक संजय पंवार टैंक में उतरे और गैस की चपेट में आ गए. उन्हें बचाने के लिए उनके बड़े भाई विजय पंवार भी नीचे उतरे, लेकिन वे भी बेहोश हो गए. जब ​​कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, तो एक साथी कर्मचारी मुकेश परिहार टैंक में उतरे और उन्होंने दोनों भाइयों को बेहोश पाया. हालांकि वे भी गैस से प्रभावित हो गए. इस घटना के बाद एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई.